Alfredo Alvarez: Ligler iptal edilsin diye korona vakası uydurdular

Meksika'da liglerin iptal edilmesinin yankıları sürüyor. Federasyon, ilk 2 sırada yer alan Cruz Azul ve Leon takımlarının Şampiyonlar Ligi'ne gitmesine karar verdi fakat bu sezon şampiyon sayılmayacağını açıkladı.

Ligde lider olan Cruz Azul'un başkan yardımcısı Alfredo Alfarez, "Biz lige devam etmek istiyorduk ama istemeyenler vardı. Bir kulüp liglerin oynatılmaması için takımda koronavirüs vakası olduğunu uyduruyor. Bunun hangi takım olduğunu biliyorum ama söylemeyeceğim."

Meksika'da 1997'den bu yana şampiyonluk play-off'unda oynadığı 6 finali de kaybeden Cruz Azul'da başkan yardımcısı Alfredo Alvarez, "Şampiyonluğu istiyorduk ve liderdik. Lige devam etmek istiyorduk ama bunu istemeyen bir kulüp vardı." dedi.

Alfredo Alvarez'in işarettiği takımın ligler iptal edilmeden önce 3. sırada olan Santos Laguna olduğu ülke basınında konuşuldu.