Ali Adnan: "Çaykur Rizespor'a para kazandırdım"

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'un iki sezon önce 5 yıllığına kadrosuna kattığı Ali Adnan, geçtiğimiz ay anlaşmaya vardığı İtalya’nın Udinese takımı ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Çaykur Rizespor, Ali Adnan transferi ile ilk kez bonservisini elinde tuttuğu kendi oyuncularından birini yurt dışına transfer etmiş oldu.

İtalya’ya gitmek için vize işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen Ali Adnan, Türkiye’den ayrılacağı son güne kadar Rize’de kalmayı tercih etti. Transferi ile ilgili bilinmeyenleri değerlendiren Adnan, Rize’ye ve Çaykur Rizespor’a aşık olduğunu söyledi.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Adnan, Rize’nin ve Rizespor’un kendi hayatında bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Rize bana büyük destek ve moral verdi. Başarıma önemli katkı sağladı. 2 yıl önce Iraktan Rizespor'a gelmiştim. Geldiğimde bir çok şeyi bilmiyordum. Başta profesyonellik olmak üzere bir çok şeyi Rizespor'da öğrendim. Bunun içinde herkese teşekkür ediyorum. Şimdi İtalya' ya Udinese'ye transfer oldum ve bir kaç gün sonra gideceğim. İtalya Lig'i kolay bir lig değil ama ben İtalya' ya da başarılı olacağıma inanıyorum. Kendime güveniyorum. Ayrıca hem Irak hem de Türk halkının dua ve destekleri ile benim arkamda olduğunu biliyorum. 2 yıl bulunduğum Rizespor'da 4 tane teknik direktör ile çalıştım. Bana en büyük fırsatı Rıza Çalımbay verdi. Kendisinden çok şey öğrendim. Ayrıca Uğur Tütüneker'de öyle. Mehmet Özdilek bana gelecek için çok şey öğretti. 2 yılda hocalarım bana başta profesyonellik olmak üzere çok büyük katkı sağladılar. Türkiye'de beğendiğim çok futbolcu var. Takım arkadaşım Sercan Kaya, Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve Mehmet Ekici benim çok beğendiğim oyuncular ama beğendiğim çok isim daha var. Yeni takımım Udinese'de ise Di Natale'yi beğeniyorum ve örnek alıyorum" dedi.

ÇAYKUR RİZESPOR’A 1 MİLYON 850 BİN EURO KAZANDIRDI

Ali Adnan, bonservisi karşılığı Çaykur Rizespor’un Udinese’den 1 milyon 850 bin Euro aldığını hatırlatarak, “Elbette İtalya’da yaşamak biraz farklı olacak ama istediğim şeyleri yapacağım. Namaz kılıp, oruç tutacağım. Yaşamımda hiç bir şey değişmeyecek. Tek düşüncem çok çalışıp başarılı olmak olacak. Daha önce de beni transfer etmek istemişlerdi ama anlaşamamıştık. Rizespor'a geldikten sonrada beni takip etmeyi sürdürdüler. Geçen sezon arasında transfer etmek istediler ama transfer gerçekleşmemişti. Sezon sonunda bir kez daha transfer teklifinde bulundular ve Rizespor bu kez teklifi kabul etti. Bende anlaşıp transfer oldum. Bu transferden de Rizespor 1 milyon 850 bin Euro kazandı" diye konuştu. Ali Adnan, transferi için Udinese’den aldığı transfer ücretini ise açıklamadı.

Rize'den ayrılacak olmasını kendisini üzdüğünü ifade eden Ali Adnan, "Hayatımın en güzel 2 yılı Rize'de geçti. Bu şehir ve halkı için ne söylesem az gelir. 2 yıl boyunca her maçtan sonra ve hatta beni gördükleri her yerde destek ve moral verdiler. Arıca tatillerde tüm arkadaşlarım giderken ben Rize'de kaldım. Ben bu şehri çok sevdim ve çok şey öğrendim. Unutmam da asla mümkün değil. Bu sezon çok fazla oynayamadım. Buna rağmen yine bana destek verdiler. Şimdi İtalya'ya gideceğim ama her fırsatta Rize'ye geleceğim. Tatillerimi Rize' de geçireceğim. Rize'yi ve arkadaşlarımı nasıl bırakacağımı biliyorum, Çünkü buraya çok alıştım. Aile gibi olduk ama gitme zamanı gelecek. Bir sürede daha Rize' de kalıp, İstanbul'a oradan da vize alıp, İtalya'ya gidip Udinese'nin kampına katılacağım" ifadelerini kullandı.