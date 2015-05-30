Ali Adnan Udinese'de!

Çaykur Rizespor Kulübü, Iraklı oyuncusu Ali Adnan'ın transferi için İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Udinese ile ön anlaşma imzaladı.

Ali Adnan'ın önümüzdeki sezon La Liga ekiplerinden Granada'da kiralık olarak forma giyeceği belirtildi.

Kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, yaptığı yazılı açıklamada, Ali Adnan'ın 2 yıl boyunca Çaykur Rizespor'a başarıyla hizmet ettiğini belirtti.

Ali Adnan'ın Avrupa kulüpleri tarafından takip edilen bir oyuncu olduğuna işaret eden Ferah, "Kulübümüz İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Udinese ile transfer görüşmeleri sonucunda ön anlaşmaya varmıştır. Ali Adnan'ın transferi, sağlık kontrollerinin ardından gerçekleşecektir" ifadesini kullandı.

Ferah, Çaykur Rizespor Kulübü ve Ali Adnan için çok önemli bir transferi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Ali Adnan, Spor Toto Süper Lig'de oynanan Galatasaray maçı kadrosuna da alınmadı.