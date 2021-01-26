Ali Akman, Avrupa'nın üst düzey 10 liginin zirvesinde

Futbola İnegölspor'da başlayan ve ardından Bursaspor altyapısına geçerek, performansını günden güne artıran 18 yaşındaki Ali Akman, gol yollarındaki etkisiyle Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi. Bursa temsilcisi ile bu sezon TFF 1. Ligde 17 maçta ter döken genç santrfor, 10 kez rakip ağları havalandırırken, aynı zamanda takımının da en golcü ismi oldu. Son oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında da son anlara doğru attığı şık golle takımına galibiyeti getiren Ali Akman, sergilediği grafik ile birlikte kendi yaş grubunda Avrupanın da en golcü oyuncusu konumunda.

EN YAKIN RAKİBİ AJAX'IN YILDIZI TRAORE

Aralarında Süper Ligin de dahil olduğu, Avrupanın 10 büyük liginde 20 yaş altı oyuncuların skora direkt olarak katkıları baz alındığında; Ali Akman, birçok önemli yıldızı geride bıraktı. 10 gollü genç santrfora en yakın performans, Hollanda Eredivisieden gelirken; Ajaxın 19 yşaındaki oyuncusu Lassina Traore, 7 kez rakip fileleri havalandırdı. Süper Ligde ise gol krallığı listesinin ilk 50 sırasında 20 yaş altı oyuncunun bulunmaması dikkat çekerken; Fraport-TAV Antalyaspor forması giyen 19 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar, 3 kez gol sevinci yaşadı.

BELÇİKA VE ALMANYA'DAKİ GENÇLERİ İKİYE KATLADI

Hollanda dışında, genç oyuncu havuzu ile Avrupada ön plana çıkan liglerden biri olan Belçika Jupiler Pro Leaguede ise, Standart Liegede forma giyen 19 yaşındaki Michel-Ange Balikwisha, 5 gol kaydetti. Bundesligada ise zor günler geçiren Schalke 04te 19 yaşındaki Matthew Hoppe da, 5 kez rakip fileleri havalandırarak, ligin bu alanda en golcü ismi oldu. Balikwisha ve Hoppe, hemen hemen aynı sayıda maça çıkmalarına karşın, Ali Akmanın gerisinde kaldı.

BARCELONA VE ARSENAL'DEKİ OYUNCULARIN ÖNÜNDE

Avrupadaki diğer gözde liglere bakıldığında da durum değişmedi. İspanya La Ligada Barcelonanın oyuncusu 19 yaşındaki Ansu Fati, Fransa Ligue 1de Lenste forma giyen aynı yaştaki Arnaud Kalimuendo ve İngiltere Premier Leaguede Arsenalde ter döken yine 19 yaşındaki Bukayo Saka da, bu sezon lig performanslarında 4er kez rakip ağları havalandırdı. Ayrıca; Portekiz Liga NOSda Sporting Lizbon oyuncusu 18 yaşındaki Tiago Tomesin 3, İtalya Serie Ada Spezia Calcio oyuncusu 19 yaşındaki Roberto Piccoli ve Rusya Premier Ligada Rubin Kazan oyuncusu 19 yaşındaki Khvicha Kvaratskhelianın da henüz 2şer golü bulunuyor.

Mevcut performansı ile göze çarpan ve sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan Ali Akmanın, Avrupa kulüplerinden birine transfer olması bekleniyor.