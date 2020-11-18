Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Ali Akman, girdiği 3 pozisyondan 1’ini gol yapıyor
18.11.2020 - 11:40 |

Ali Akman, girdiği 3 pozisyondan 1’ini gol yapıyor

TFF 1. Lig’in en skorer isimlerinden biri olan Bursaspor’un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman, girdiği 3 pozisyondan 1’ini golle sonuçlandırıyor.

ABONE OL

TFF 1. Lig’de bu sezonun en çok dikkat çeken isimlerinin başında gelen Bursaspor’un 18 yaşındaki golcüsü Ali Akman, girdiği pozisyonlarda rakip kalecileri geçmekte zorlanmıyor. 9 haftada 7 gol atan Ali Akman, girdiği pozisyonların yüzde 32’sini gole çevirmeyi başardı. Genç futbolcu ayrıca, her şekilde topu filelerle buluşturmasını da biliyor. Ali Akman, attığı 7 golün 3’ünü sağ, 3’ünü de sol ayakla kaydederken, 1 de kafa golüne imza attı. 18 yaşındaki futbolcu, gollerinin tamamını ceza sahası içinden attı.

Ali Akman, girdiği 3 pozisyondan 1’ini gol yapıyor

İşte Mckennie'nin Juventus formasıyla yaptığı ilk asist...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. 3 puanla tanışmak istiyoruz
    3 puanla tanışmak istiyoruz
  2. TOFAŞ'ta 1 vaka açıklandı
    TOFAŞ'ta 1 vaka açıklandı
  3. Macaristan-Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi? (UEFA Uluslar Ligi)
    Macaristan-Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi? (UEFA Uluslar Ligi)
  4. Prosinecki galibiyet istiyor
    Prosinecki galibiyet istiyor
  5. Haftanın hakemleri belli oldu
    Haftanın hakemleri belli oldu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ali Akman, girdiği 3 pozisyondan 1’ini gol yapıyor

Ali Akman, girdiği 3 pozisyondan 1’ini gol yapıyor

Son dakika | James Harden rekor teklifi reddetti!

Son dakika | James Harden rekor teklifi reddetti!

Son dakika | Arsenal Kasımpaşalı Abbas’ın peşinde

Son dakika | Arsenal Kasımpaşalı Abbas’ın peşinde

20 ve 17 yaş altı FIFA kadınlar dünya kupaları iptal edildi

20 ve 17 yaş altı FIFA kadınlar dünya kupaları iptal edildi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet