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Haberler1.Lig Haberleri Ali Akman ve Marco Paixao karşı karşıya geliyor
26.11.2020 - 12:09 | | BURSA (İHA)

Ali Akman ve Marco Paixao karşı karşıya geliyor

TFF 1.Lig’de bu haftanın en dikkat çeken maçı olan Altay-Bursaspor karşılaşmasında golcüler de kozlarını paylaşacak. Son iki sezonun gol kralı Marco Paixao ile bu yıl rakip fileleri en çok havalandıran Ali Akman karşı karşıya gelecek.

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TFF 1.Lig’in 11’inci haftasında Cumartesi günü Altay ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. İzmir’de kozlarını paylaşacak olan iki takımın mücadelesi saat 19.00’da başlayacak. Ligin en çok dikkat çeken maçları arasında gösterilen karşılaşmada gözler ise golcüler de olacak. Son iki sezonun gol kralı olan, bu sezon da attığı 6 golle zirve yarışını sürdüren Marco Paixao ile Bursaspor’un en etkili ismi Ali Akman, birbirine rakip olacak. Bu sezon attığı 7 golle, krallık tablosunda zirvede yer alan yeşil beyazlı takımın 18 yaşındaki futbolcu, son iki haftadır suskunluğunu koruyor. Paixao ise üst üste üçüncü kez TFF 1.Lig’de gol krallığı ipini göğüslemek istiyor.

Ali Akman ve Marco Paixao karşı karşıya geliyor


 

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