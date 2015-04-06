Ali Çamdalı ameliyat oldu

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Torku Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın 30. dakikasında hava topu mücadelesinde Salih Dursun’un kafa darbesiyle burnu kırılan Torku Konyasporlu futbolcu Ali Çamdalı, Medicana Konya Hastanesi'nde dün gece ameliyat edildi.

Kulüp televizyonuna konuşan Ali Çamdalı, en kısa zamanda sahalara dönmek istediğini söyledi. Galibiyet haberinin sevinciyle ameliyat olduğunu belirten Çamdalı, "İstenmeyen bir kaza diyelim, hayra yoralım. Futbolun içinde var bunlar maalesef. Beterin beteri var. Allah korudu, sadece bir burun kırığıyla kurtardık işi. Umarım en kısa zamanda iyileşir ve sahalara dönerim. Taburcu olduktan sonra evime geçip istirahat edeceğim. Galibiyetten dolayı arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hepsinin ayaklarına sağlık. Ameliyata girmeden gol geldi çok sevindim. Galibiyetin sevinciyle ameliyata girdim. Çok müthiş bir 3 puan oldu. İnşallah seriye devam ederiz bu haftada" dedi.

Kulüp yöneticileri ve takım arkadaşları dün geceden bu yana Ali Çamdalı’nı yalnız bırakmadı. Kulüp Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, hasta yatağında ziyaret ettiği futbolcuya 'geçmiş olsun' diyerek, "Dün istenmeyen bir olayla karşı karşıya kaldı. Çok şükür durumu şuan iyi. Kendisini en kısa sürede sahalarda görmek istiyoruz" diye konuştu.

"1 HAFTA DİNLENECEK"

Ameliyatı gerçekleştiren Medicana Konya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Operatör Doktor İdris Çıldır, futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Ali Çamdalı'nın 1 hafta dinleneceğini ardından özel maske kullanarak antrenmanlara çıkabileceğini kaydeden Çıldır, “Ali akşam burun kemikleri kırık olarak geldi. Gerekli filmler çekildikten sonra ameliyat kararı aldık. Kırık kemikler tekrar yerine oturtuldu. Tampon ve dış kısma alçı uyguladık. Bir hafta alçı kalacak burnun dış kısmında. Burun içindeki tamponlar 2 gün sonra çıkarılacak. Nefes almasında bir problem olmayacak. Normal sağlığına 1 hafta sonra kavuşacak. Antrenmanlara bir hafta sonra çıkmasında bir sorun yok ama koruma amaçlı maske kullanırsa çok daha iyi olur. Burun yeni kaynamış olacak tekrar bir ufak darbede kırılabilir. Bu nedenle mutlaka korumalı antrenmanlar yapmalı en az 1 ay süreyle” şeklinde konuştu.