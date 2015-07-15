Ali Çamdalı hedefi belirledi

Torku Konyaspor yeni sezon öncesi ilk etap kamp çalışmalarını Erzurum'da sürdürüyor. İlk etabın son çalışmalarını gerçekleştiren yeşil-beyazlı takım buradan ikinci etap çalışmaları için Avusturya'ya geçecek. Öte yandan bugünkü çalışmaların ardından tecrübeli futbolcu Ali Çamdalı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erzurum’daki ilk etap kampının sonuna yaklaşan Torku Konyaspor, kampın sekizinci gününü pas ve çift kale maç çalışmalarıyla tamamladı. Yağmurla birlikte yaklaşık 2 saate yakın çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlılar daha sonra açma-germe hareketleriyle antrenmanı tamamladı.

Erzurum’da şartların elverişli olduğundan bahseden Torku Konyaspor’un tecrübeli oyuncusu Ali Çamdalı, “Gayet iyi şartlar altında kampımızı sürdürüyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımızı da takıma adapte etmeye çalışıyoruz. Onlarda ellerinden geldiği kadar bizlere yardımcı olmaya çalışıyorlar. Günde çift idmanlarla kampımızı devam ettiriyoruz. Burada güç depolamaya ve arkadaşlık ortamını bağdaştırmaya geldik” diye konuştu.

Herkesin var gücüyle çalıştığını aktaran Çamdalı, “Geçen sezonu sekizinci bitirdik ama ben her zaman hedefin daha üstte olması gerektiğini düşünüyorum. Bu hedefler doğrultusunda transferler de yapılıyor. Bu sezon sekizinciliğin üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Herkes elini taşın altına koyduğu sürece bu hedeflere ulaşacağımızı umuyorum” dedi.

Türkiye’de şampiyon olmanın zorluklarını anlatan Ali Çamdalı, “Bu hemen bugünden yarına olmuyor. Şampiyonluk uzun süreli bir süreç istiyor. Altyapı sağlam kurulursa Anadolu kulüplerinde on sene içerisinde bunların gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Öncelik temeli sağlam atarak adım atmaktan geçiyor” ifadelerini kullandı.