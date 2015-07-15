Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Ali Çamdalı hedefi belirledi
15.07.2015 - 10:33 |

Ali Çamdalı hedefi belirledi

Torku Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor. Yeşil-beyazlı takımın tecrübeli futbolcusu Ali Çamdalı, antrenman sonrası yaptığı açıklamada yeni sezon adına elini taşın altına koyacaklarını ve takım halinde belirledikleri hedeflere ulaşacaklarını söyledi.

Ali Çamdalı hedefi belirledi
ABONE OL

Torku Konyaspor yeni sezon öncesi ilk etap kamp çalışmalarını Erzurum'da sürdürüyor. İlk etabın son çalışmalarını gerçekleştiren yeşil-beyazlı takım buradan ikinci etap çalışmaları için Avusturya'ya geçecek. Öte yandan bugünkü çalışmaların ardından tecrübeli futbolcu Ali Çamdalı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erzurum’daki ilk etap kampının sonuna yaklaşan Torku Konyaspor, kampın sekizinci gününü pas ve çift kale maç çalışmalarıyla tamamladı. Yağmurla birlikte yaklaşık 2 saate yakın çalışmalarını sürdüren yeşil-beyazlılar daha sonra açma-germe hareketleriyle antrenmanı tamamladı.

Erzurum’da şartların elverişli olduğundan bahseden Torku Konyaspor’un tecrübeli oyuncusu Ali Çamdalı, “Gayet iyi şartlar altında kampımızı sürdürüyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımızı da takıma adapte etmeye çalışıyoruz. Onlarda ellerinden geldiği kadar bizlere yardımcı olmaya çalışıyorlar. Günde çift idmanlarla kampımızı devam ettiriyoruz. Burada güç depolamaya ve arkadaşlık ortamını bağdaştırmaya geldik” diye konuştu.

Herkesin var gücüyle çalıştığını aktaran Çamdalı, “Geçen sezonu sekizinci bitirdik ama ben her zaman hedefin daha üstte olması gerektiğini düşünüyorum. Bu hedefler doğrultusunda transferler de yapılıyor. Bu sezon sekizinciliğin üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Herkes elini taşın altına koyduğu sürece bu hedeflere ulaşacağımızı umuyorum” dedi.

Türkiye’de şampiyon olmanın zorluklarını anlatan Ali Çamdalı, “Bu hemen bugünden yarına olmuyor. Şampiyonluk uzun süreli bir süreç istiyor. Altyapı sağlam kurulursa Anadolu kulüplerinde on sene içerisinde bunların gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Öncelik temeli sağlam atarak adım atmaktan geçiyor” ifadelerini kullandı.

    Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
      Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
    2. Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
      Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
    3. Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
      Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
    4. Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
      Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
    5. Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!
      Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Sıradaki Haber