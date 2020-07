Ali Çamdalı'dan itiraf! Bu başarının...

Spor Toto Süper Lig takımlarından Torku Konyaspor'un kaptanı Ali Çamdalı, yaptıkları çalışmaları maçlara yansıtarak başarılı sonuçlar aldıklarını ve puan cetvelinde 3. sıraya yerleştiklerini söyledi.

Bu sezon Torku Konyaspor formasıyla kupa ve ligde 31 maça çıkan Ali Çamdalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci yarıda kupada ve ligde 15 maçta yenilmediklerini belirterek, "Bu başarının hayalini hiçbir zaman kurmadık. Hafta içi yaptığımız sıkı çalışmayı, hafta sonuna yansıttık. Çalışmalarımızın sonucunu aldık ve 3. sıraya yerleştik" dedi.

Ali, bugünlerde Torku Konyaspor'un her anlamda çok konuşulduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: "Şu anda, hedef takım haline geldik. Kulüpler, 'Konyaspor'un 2016'daki ilk galibiyetini tattıralım' diyerek şehrimize geliyor. Biz de her çalışmamızı buna göre yapıyoruz. Her karşılaşmaya tek tek bakıyoruz. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bu başarımızı da bugüne kadar sürdürdüğümüz için herkes çok mutlu. Avrupa hedefi kurabilecek bir düzeye geldik. O yarışın içerisindeyiz. Son 9 maç var ve alınabilecek 27 puana da talibiz."

Ligin 26. haftasında 20 Mart Pazar günü sahalarında Medipol Başakşehir ile çok önemli bir maça çıkacaklarını anımsatan Torku Konyasporlu futbolcu, "Bu hafta çok kritik. En avantajlı şekilde bu yarışı sürdürmek istiyoruz. İnşallah İstanbul ekibi karşısında istediğimizi alırız. 3. sıradayız ve bize burası yakıştı. Son 9 haftada bir hedefe ulaşmak istiyorsak, bunun başlangıcı da Medipol Başakşehir maçı olacak" diye konuştu.

"Başarıda Aykut Kocaman imzası var"

Ali, teknik direktörleri Aykut Kocaman'ın farklı bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Aykut hoca gerçekten Türk standartlarının üzerinde. Geldiğinden bugüne yukarıya doğru bir tırmanışımız var, tesadüf değil. Bu başarı Aykut Kocaman imzasıdır" dedi.

Başarının sadece sahadaki 11 kişiyle gelmediğine dikkati çeken Ali, şunları kaydetti: "Takımımızda bireysel anlamda göze batan futbolcu sayamazsınız. Bu işi takım olarak yapıyoruz. Diğer kulüplere baktığımızda forvet veya orta saha tek başına takımı sırtlıyor. Biz de öyle değil, tamamen takım başarısı. Kimin gol attığı önemli değil, bir şekilde o golleri buluyoruz ve galip geliyoruz. Bu şekilde de gayet iyi oluyor."

"Bizim maçlarımızda kuralsızlık var"

Ali Çamdalı, sezon başından beri kendilerine destek veren taraftarlara teşekkür ederek, "Aslında bizim maçlarımızda bir kuralsızlık var. Maçlarda bir kişi fazla oynuyoruz. Taraftarımız gerçekten müsabaka boyunca 12. adam oluyor. Bizim için itici bir güç oluyorlar. Torku Konyaspor taraftarı futbolu anlayan bir taraftar grubu. İnşallah reklamlarını Avrupa maçlarında da yapabilirler" ifadelerini kullandı.

Torku Konyaspor, 26. hafta maçları öncesinde 46 puanla 3. sırada bulunuyor. Konya temsilcisinin 25 maçta 13 galibiyeti, 7 beraberliği ve 5 yenilgisi var.