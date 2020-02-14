Ali Çapan 13-15 Haziran’da Le Mans’da yarışacak

Otomobil yarışları dünyanın en çok ilgi çeken sporları arasında yer alıyor. Türkiye'de popülaritesi son yıllarda artan otomobil yarışlarında Türk pilot Ali Çapan, son dönemde adını, zor şartlarda yapmış olduğu zamanlamalarla sıkça duyurmaya başladı.

Hedefimiz şampiyonluk

Dünyanın en büyük devlerinin prestij yarışının verildiği turnuvada değeri 1 milyon Euro civarı olan araçlarla 24 saat boyunca pistte kalınıyor ve sadece iki 2 pilot yarışta oluyor. Dubai’den Paris’e, Barselona’dan Lizbon’a dünyanın önemli şehirlerinde yapılan yarışta tek Türk pilot olarak yarışan Çapan; şimdiye kadar aldığımız derecelerle çok güzel bir yol kat ettik. Dubai’de kırdığım pist rekoruyla yarışın favori isimleri arasında gösterilmeye başladım. Hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl ülkemi yeni bir rekorla gururlandırmak istiyorum. Hedefimiz şampiyonluk” diyor.

Hakkında;

1999, 2000 ve 2001 Türkiye truck race ulusal şampiyonu olan Ali Çapan ilk kariyer başarılarını bu yarışlarla elde etmiştir.

Guinees world blinde speed record olarak adlandırılan 5 adet dünya rekorunu 2011 yılından 2013 yılına kadar kendi ekibinin geliştirdiği Porsche ile kazanmıştır.

Ayrıca 2006 yılında da 9 aracı geçerek bir turda elde edilmesi zor bir başarıya ulaşmıştır.

11 yıl sonra kariyerine Isaac Tutumlu ile tekrar ivmeli bir başlangıç yapmıştır.

Abu Dhabi'de gerçekleşen dayanıklılık yarışında yarışmaya ilk defa katılmasına rağmen bir çok yarış severin ilgi odağı ve favorisi olmuştur.

Ayrıca Kickbox ve Muay Thai sporlarına ilgi duyan ve bu sporları gündelik yaşamının önemli bir yerinde tutan Ali Çapan, federasyonun İstanbul Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Ülkemizden bu sporlara gönül vermiş birçok sporcuyu da desteklemektedir.