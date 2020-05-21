Ali Çetin: Küme düşme kaldırılsın diye başvurmadık

CANER BAKIR - SKORER ÖZEL

12 Haziran’da başlayacak Süper Lig öncesi kulüpler hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin de Skorer’den Caner Bakır’a gündemle ilgili özel açıklamalarda bulundu.

Çetin’in açıklamaları şöyle:

"Küme düşme kaldırılsın diye federasyona başvuran kulüpler arasında değiliz. Biz hazırlıklarımıza zaten başlamıştık. Takım disiplinli bir şekilde idmanlarına devam ediyor. Sağlık Kurulu o şekilde onay verdiyse biz de hazırlıklarımızı yaptık. İstedikleri zaman başlayabiliriz.

"Pozitif vaka yok"

Biz her hafta testlerimize devam ediyoruz. Bir şikayetimiz yok. Pozitif çıkan vaka da söz konusu değil.

-Sezon başından beri ilk 5 hedefimiz vardı. O hedefi tutturmak için elimizden gelen gayreti son dakikaya kadar sürdüreceğiz.

"Sürekli hoca değiştirmek istemiyoruz"

Biz gelecek sezon planlarımıza da başladık. Devam ediyoruz. Tabi ki insanlar Denizlispor’da mutlu.(Bülent Uygun’un ‘Takımda kalmak isterim’ sözleri üzerine…) Biz de onlardan memnunuz. Şartlar uygun olursa neden olmasın. Biz de sürekli hoca değiştirmek istemeyiz.

"Oyunculara teklif yok"

Oyuncular için bize gelen yazılı bir teklif yok. Tabi gelen bir teklif olursa burası da profesyonel bir takım. Değerlendirebiliriz.

Süper Lig'de tarihe geçen serilere göz atıyoruz...