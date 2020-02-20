Ali Eren: Lucescu kadar kinci insan görmedim

Beşiktaş ve Milli takımın eski başarılı futbolcularından Ali Eren Beşerler, Hayatta Beşiktaş Radyosu’nda Eyüp Yardımcı ve Veli Can Şahin’in konuğu olduğu Endirekt Programında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın sportif direktör olarak bünyesine katmayı düşündüğü Mircea Lucescu hakkında konuşan Beşerler, "Lucescu geldiği dönemde iyi hocalık yaptı ama ben kendini insan olarak sevmem, o dönem Beşiktaş’ta oynayan takımın çoğu sevmez. 76-77 yaşında adam Beşiktaş’ta nasıl başarı elde edecek, ne bekliyorsunuz. Ben bugün yönetimin yerinde olsam Beşiktaş’ın altyapısının başına ya Rasim Kara’yı getiririm ya da Nur Mustafa Gülen’i getiririm." dedi.

"Lucescu kadar kinci bir insan göremezsin"

Lucescu hakkında açıklamalarına devam eden Ali Eren Beşerler futbolculuk yıllarına ilişkin, "Çalıştığım tüm teknik direktörler arasında en çok şunu sevdim diyemem ama Lucescu ve Daum ile problem yaşadım. Lucescu ile kim tartıştıysa teker, teker hepsini gönderdi. Bu kadar kinci insan göremezsin. Antrenörlük olarak müthiş ama insan olarak tartışmam çünkü insanlık olarak sıfır bir adam…" şeklinde konuştu.