Ali Fatinoğlu: "Camiamız önünü göremiyor"

Son seçime Başkan adayı olarak giren Fatinoğlu, "Kulübün resmi mali raporlarını ciddiyetle incelemeden, adaylık açıklaması yapmayı gayrı ciddi buluyorum" diyerek de dikkatleri bir kez daha mali tablonun açıklanması gerektiğine dikkat çekti. Ali Fatinoğlu'nun DHA'ya yaptığı açıklamalar şöyle:

"YÖNETİM; MALİ VE İDARİ GENEL KURUL İLE SEÇİMLİ GENEL KURUL TARİHLERİNİ AÇIKLAMAK ZORUNDADIR"

"Sayın Başkanın televizyonda yaptığı açıklamayı çok dikkatli takip ettim. Cidden üzüldüm. Düşünebiliyormusunuz, Aralık sonu seçim ilanı yapmış bir Başkan, hala adaylığı konusunda karar veremiyor. Yani camiamız önünü göremiyor.

Galatasarayımız cidden gerek mali gerek idari yönden fevkalade sıkıntılı günler geçiriyor. Öyle bir noktadayız ki yönetim zorunlu olarak sadece seçim değil en az onun kadar önemli olan olağan yani mali ve idari genel kurul ve beraberinde seçimli genel kurul tarihlerini açıklamak zorundadır.

Kısaca Mustafa Cengiz, kendi adaylığı konusunda karar veremiyorsa, en azından 2021 tarihinde yapılması gereken olağan ve seçimli genel kurul tarihlerini net bir biçimde açıklamalıdır. Bu artık zorunlu bir ihtiyaçtır.

KULÜBÜN RESMİ MALİ RAPORLARINI CİDDİYETLE İNCELEMEDEN, ADAYLIK AÇIKLAMASI YAPMAYI GAYRI CİDDİ BULUYORUM

Benim henüz açıklanmış bir adaylık kararımın olmadığını biliyorsunuz. Ciddi bir Galatasaraylı olarak ben kulübün resmi mali raporlarını ciddiyetle incelemeden, adaylık açıklaması yapmayı gayrı ciddi buluyorum. Bugün hiç kimse,kulübün mali bilgilerini bildiğini ifade edemez. Çünkü hiç bir bilgi,resmi bir kaynağa dayanmıyor. Ben tabii ki yönetim ve idari kadro adaylarımın tespiti yönünde gerekli çalışmaları yapıyorum. Geçen dönemde yaptığım gibi. Ama bu benim adaylığımı açıklamam için asla yeterli değildir. Altını çizerek söylemeliyim ki,başkan adaylığı açıklamak için,mali ve idari tüm resmi bilgilerin şu anki kulüp yönetimi tarafından resmi olarak açıklanması olmazsa olmaz şarttır."