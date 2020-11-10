Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Ali Fatinoğlu'ndan Galatasaray camiasına sağduyu çağrısı
10.11.2020 - 22:28 | | İSTANBUL, (DHA) -

Ali Fatinoğlu'ndan Galatasaray camiasına sağduyu çağrısı

Galatasaray eski başkan adaylarından Ali Fatinoğlu, Galatasaray’da seçim kararının alınmadığını hatırlattı. Fatinoğlu, "Seçim kararından önce mali genel kurul kararı alınması gerekirdi" dedi.

Ali Fatinoğlu'ndan Galatasaray camiasına sağduyu çağrısı
ABONE OL

Galatasaray Kulübü’nün yaptığı açıklamayla, 19-26 Aralık 2020 tarihinde seçim yapılması için başvuru yapılacağını açıklamasının hemen ardından sarı-kırmızılı camiada adaylar ortaya çıkmaya başladı.

Başkan adaylıklarını resmen duyuran Burak Elmas ve Metin Öztürk’e, Galatasaray’ın eski başkan adayı Ali Fatinoğlu’ndan çağrı geldi. Başarılı iş insanı, Elmas ve Öztürk’e seslenerek, "Sizler de önce seçimi değil, mali genel kurulu isteyin. 2019 yılı yönetim açısında ibra edilmedi ve mahkemeden gelecek sonuç bekleniyor. 2020 yılının bütçesi ise genel kurulca onaylanmadı. Tüm harcamaların ibra ihtiyacı var. 2021 yılı iki ay sonra başlıyor ama 2021 yılı bütçesi de genel kurulca henüz onaylanmadı. Önce lütfen seçimi değil, mali genel kurulu yapsınlar" ifadelerini kullandı.

Galatasaray’da seçim kararının alınmadığını vurgulayan Fatinoğlu, sosyal medya hesabından da "Seçim yapmak için müracaat etme kararı alındı. Sevgili Galatasaraylı kardeşlerim rahat olsun. Galatasarayımız’da birlik ve beraberliği sağlayacak, her dalda şampiyonluklara ulaştıracak, Şampiyonlar Ligi’nde ses getirecek takımı kuracak yönetimimiz hazırdır" açıklamasında bulundu.

Ali Fatinoğlundan Galatasaray camiasına sağduyu çağrısı

    A Milli Takım, Hırvatistan maçı hazırlıklarını tamamladı
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. A Milliler, Sırbistan hazırlıklarını sürdürdü
      A Milliler, Sırbistan hazırlıklarını sürdürdü
    2. İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke, istifa etti
      İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke, istifa etti
    3. Kübranur Esir, gümüş madalyada kaldı
      Kübranur Esir, gümüş madalyada kaldı
    4. Bahçeşehir EuroCup'ta mağlup
      Bahçeşehir EuroCup'ta mağlup
    5. TOFAŞ, Şampiyonlar Ligi'nde 3 farkla mağlup
      TOFAŞ, Şampiyonlar Ligi'nde 3 farkla mağlup



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ali Fatinoğlu'ndan Galatasaray camiasına sağduyu çağrısı

    Ali Fatinoğlu'ndan Galatasaray camiasına sağduyu çağrısı

    Kozanspor'da 17 futbolcu ve teknik direktör koronavirüse yakalandı

    Kozanspor'da 17 futbolcu ve teknik direktör koronavirüse yakalandı

    A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçına hazır

    A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçına hazır

    Son dakika - Gençlerbirliği'nde Mert Nobre ile yollar ayrıldı!

    Son dakika - Gençlerbirliği'nde Mert Nobre ile yollar ayrıldı!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet