Ali Gökdemir, Tayfun'la çalıştığı için gururlu

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarında Hannover 96'nın formasını giyen Türk asıllı Azeri futbolcu Ali Gökdemir, teknik direktör Tayfun Korkut'la çalıştığı için gurur duyduğunu söyledi.

AA muhabirine açıklama yapan 22 yaşındaki savunma oyuncusu, Korkut'un saha kenarında duruşunun güven verdiğini belirterek, "Tayfun Korkut ile çalıştığım için gurur duyuyorum. Kendisi Türkiye A Milli Takımı ile 48 maça çıkmış, Fenerbahçe gibi çok büyük bir kulübün formasını giymiş, tanınan bir futbolcuydu. Tayfun hoca, saha kenarında duruşuyla bile çok farklı bir isim" diye konuştu. Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde yaptıkları devre arası kampının çok iyi geçtiğini anlatan Ali Gökdemir, şunları kaydetti: "Hazılıklar iyi geçiyor. Hoca değişikliğinden sonra yeni bir taktik ve futbol anlayışıyla oynuyoruz. İlk hazırlık maçında Hertha Berlin'le 0-0 berabere kaldık. İyi bir maç oldu. Tayfun hoca herkese şans verdi. Eski teknik direktörümüz Mirko Slomka, iyi takımlara karşı genç oyunculara şans vermezdi ama Tayfun Korkut, Hertha Berlin maçında genç futbolcuları da oynattı."

"İyi futbol oynadık ama çok fazla puan kaybı yaşadık"

Azerbaycan Milli Takımı forması giyen genç oyuncu, Bundesliga'nın ilk yarısını topladıkları 18 puanla 13. sırada tamamladıklarını hatırlatarak, "Eski hocamızla ligin ilk yarısında iyi futbol oynadık ama çok fazla puan kaybı yaşadık. Kazanabileceğimiz maçlarda bireysel hatalar sonucunda goller yedik. Konsantrasyon eksikliğinden son dakikalarda kaybettiğimiz maçlar oldu" ifadelerini kullandı. Geçen sezon yaşadığı sakatlıklardan dolayı A takımla maça çıkamadığını anlatan Ali Gökdemir, "Uzun süre sakatlıklardan dolayı süre bulamadım. Belimde ağrılarım vardı. Eski teknik direktöre, maç ritmi yakalamak için Hannover 96'ın ikinci takımında forma giymek istediğimi söyledim. Orada formumu yakaladıktan sonra şu anda iyiyim ve böyle de devam etmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Hazırlıklar sürüyor

Hannover 96, Bundesliga'nın ikinci yarısının hazırlıklarına, Belek'te yaptığı kampla devam etti. Hazırlıklarını teknik direktör Tayfun Korkut yönetiminde günde iki antrenman yaparak sürdüren Alman ekibi, kamp süresinde Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'la özel maçlarda karşı karşıya gelecek.