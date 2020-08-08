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08.08.2020 - 21:31 | | AA

Ali Güneş'in yardımcıları belli oldu!

Osmanlıspor'da teknik direktör Ali Güneş'in yeni sezonda yardımcılıklarını yapacak isimler belli oldu.

Ali Güneş'in yardımcıları belli oldu!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'da teknik direktör Ali Güneş'in yeni sezonda yardımcılıklarını yapacak isimler belli oldu. 

Başkent ekibi, yeni sezon öncesi teknik ekipte değişikliğe gitti. 

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Ali Güneş'in yeni sezonda yardımcılıklarını Alper Akıcı, Önder Engin ve Sonkan Konak yapacak, kaleci antrenörü olarak ise Ufuk Karakoç görev alacak. 

Öte yandan mor-sarılı ekip, hazırlıklarını tesislerinde yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

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