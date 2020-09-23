Ali Palabıyık, ikinci kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Ali Palabıyık'ı görevlendirdi.

Süper Lig'de 2012-2013 sezonundan bu yana görev yapan FIFA kokartlı Palabıyık, bu derbiyle kariyerinde ikinci kez Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki bir maçta düdük çalacak.

- Kariyerindeki 5. derbi

Ali Palabıyık, pazar günü oynanacak derbiyle kariyerinde 5. kez İstanbul'un "Üç büyük" takımı arasındaki bir maçı yönetmiş olacak.

Ankara bölgesi hakemi Palabıyık, ilk derbi heyecanını ise 2016-2017 sezonunun 5. haftasında Vodafone Park'ta yapılan ve 2-2 biten Beşiktaş-Galatasaray maçında yaşadı.

39 yaşındaki hakem, aynı sezon Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 1-0 yendiği Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmasında da düdük çaldı. Vodafone Park'ta 5 Şubat 2017'de oynanan ve gergin geçen maçta Palabıyık, Beşiktaş'tan Dusko Tosic'i 41. dakikada kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Bu karşılaşmada Palabıyık, ayrıca Beşiktaş'tan 3, Fenerbahçe'den ise 4 futbolcuya sarı kart gösterdi.

Palabıyık, kariyerindeki bir sonraki derbisine 23 Eylül 2017'de çıktı. Ülker Stadı'nda oynanan söz konusu maçta Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

Ali Palabıyık'ın son derbisi Süper Lig'de 14 Nisan 2019'da Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray müsabakası oldu. Bu karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Ali Palabıyık'ın yönettiği derbilerde Galatasaray 2 beraberlik alırken, Fenerbahçe 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

- Galatasaray'ın 25, Fenerbahçe'nin 30 maçını yönetti

Ali Palabıyık, kariyerinde Galatasaray'ın 25, Fenerbahçe'nin ise 30 resmi karşılaşmasında düdük çaldı.

Palabıyık'ın yönettiği karşılaşmalarda sarı-kırmızılı takım, 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda Galatasaraylı futbolculara 4 kırmızı, 69 sarı kart çıkaran tecrübeli hakem, rakiplerine ise 6 kırmızı, 66 sarı kart gösterdi.

Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı maçlarda ise sarı-lacivertliler, 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Bu mücadelelerde Palabıyık, Fenerbahçeli futbolculara 12 kırmızı, 77 sarı kart çıkardı. 39 yaşındaki hakem, sarı-lacivertlilerin rakiplerine ise 9 kırmızı, 90 sarı kart verdi.

Tecrübeli hakem, yönettiği maçlarda Galatasaray'ın lehine ve aleyhine 5'er penaltı verirken, Fenerbahçe'nin lehine 11, aleyhine 2 kez penaltı noktasını işaret etti.

- Galatasaray, son 10 maçında kaybetmedi

Sarı-kırmızılı takım, Palabıyık'ın yönettiği son 10 Süper Lig karşılaşmasında yenilmedi.

Galatasaray, Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı lig maçlarında Aralık 2017'den bu yana mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar, söz konusu süreçte 5 galibiyet, 5 beraberlik yaşadı.

- Fenerbahçe, Palabıyık'ın yönettiği son 3 maçı kaybetti

Sarı-lacivertli takım, Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı son 3 lig maçında puan alamadı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Palabıyık'ın yönettiği son 3 karşılaşmada Demir Grup Sivasspor'a 3-1 ve 2-1, Trabzonspor'a ise 2-1'lik skorlarla yenildi. Ali Palabıyık, bu karşılaşmalarda Fenerbahçe'den 3 futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Alex'in Fenerbahçe'de En Unutamadığı 5 Anısı