Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAntalyaspor Haberleri Ali Şafak Öztürk: Fenerbahçe, Nazım ve Doğukan'ı istedi
15.09.2020 - 17:49 | | Radyospor

Ali Şafak Öztürk: Fenerbahçe, Nazım ve Doğukan'ı istedi

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Fenerbahçe'den iki oyuncu için transfer teklifi aldıklarını açıkladı.

ABONE OL

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Fenerbahçe'nin Nazım Samgare ve Doğukan Sinik'i transfer etmek istediğini açıkladı.

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Öztürk, "Fenerbahçe hem Nazım hem de Doğukan'ı istedi ve takas önerdi ancak biz, beklentilerimizi ilettiğimizde Fenerbahçe'den bir geri dönüş gelmedi. Bonservis bedeli almadan oyuncu takasıyla transfer yapmak istemiyoruz" dedi.

Nazım Sangare için Beşiktaş açıklaması

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Beşiktaş'ın Nazım Sangare için yaptığı teklifi kabul ettiklerini ancak siyah-beyazlı kulübün teklifi daha sonra düşürdüğünü ifade etti.

Nazım Sangare transferi için Beşiktaş ile görüştüklerini doğrulayan Öztürk, "Beşiktaş bize ilk defa 2-3 hafta önce kontak kurdu ve ilgilendiğini söyledi oyuncuyla. Görüşmeler yaptık. Oyuncu takası istediler. Biz sadece oyuncu takası değil, para da isteyeceğimizi söyledik. Tyler Boyd ismi geçmişti takasta. Biz o bölgeyi doldurduğumuz ve oyuncunun maaş yükünün çok olmasıyla sadece bonservisle yapılacak bir ilişkinin doğru olacağına karar verdik. Beşiktaş; 500 bin Euro kiralama bedeli, 1,5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu ve %15 sonraki satıştan pay teklif etti ve biz kabul ettik" dedi.

Beşiktaş ile anlaştıklarını ancak siyah-beyazlı kulübün daha sonra anlaşmayı bozduğunu ifade eden Öztürk, "Daha sonra gün geçtikçe toplamda verecekleri 2 milyon Euro'yu düşürerek 1 milyon Euro'ya kadar teklifi aşağı çektiler fakat böyle olunca biz aşağı çekilen rakamı kabul etmedik" şeklinde konuştu.

Ali Şafak Öztürk: Fenerbahçe, Nazım ve Doğukanı istedi

Ali Şafak Öztürk: Fenerbahçe, Nazım ve Doğukanı istedi

    Çin’in Wuhan şehrinde hayat da futbol da normale döndü!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son Dakika | PFDK'dan Süper Lig'de 6 kulübe ceza
      Son Dakika | PFDK'dan Süper Lig'de 6 kulübe ceza
    2. Emre Belözoğlu ve Ömer Faruk'un formaları 2 milyona satıldı!
      Emre Belözoğlu ve Ömer Faruk'un formaları 2 milyona satıldı!
    3. Yozgatspor'da 12'si futbolcu 15 kişide koronavirüs vakası
      Yozgatspor'da 12'si futbolcu 15 kişide koronavirüs vakası
    4. Neftçi Bakü kesenin ağzını açtı
      Neftçi Bakü kesenin ağzını açtı
    5. Fenerbahçe Haberleri | Fenerbahçe'de Hatayspor mesaisi sürüyor
      Fenerbahçe Haberleri | Fenerbahçe'de Hatayspor mesaisi sürüyor



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fenerbahçe Haberleri | Fenerbahçe'de Hatayspor mesaisi sürüyor

    Fenerbahçe Haberleri | Fenerbahçe'de Hatayspor mesaisi sürüyor

    Son dakika | Roma'dan Mert Çetin kararı

    Son dakika | Roma'dan Mert Çetin kararı

    Beşiktaş-Eczacıbaşı VitrA: 0-3

    Beşiktaş-Eczacıbaşı VitrA: 0-3

    Son dakika | Ankaragücü, İlhan Parlak'ın sözleşmesini feshetti

    Son dakika | Ankaragücü, İlhan Parlak'ın sözleşmesini feshetti

    Sıradaki Haber