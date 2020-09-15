Ali Şafak Öztürk: Fenerbahçe, Nazım ve Doğukan'ı istedi

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Fenerbahçe'nin Nazım Samgare ve Doğukan Sinik'i transfer etmek istediğini açıkladı.

Radyospor'a açıklamalarda bulunan Öztürk, "Fenerbahçe hem Nazım hem de Doğukan'ı istedi ve takas önerdi ancak biz, beklentilerimizi ilettiğimizde Fenerbahçe'den bir geri dönüş gelmedi. Bonservis bedeli almadan oyuncu takasıyla transfer yapmak istemiyoruz" dedi.

Nazım Sangare için Beşiktaş açıklaması

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Beşiktaş'ın Nazım Sangare için yaptığı teklifi kabul ettiklerini ancak siyah-beyazlı kulübün teklifi daha sonra düşürdüğünü ifade etti.

Nazım Sangare transferi için Beşiktaş ile görüştüklerini doğrulayan Öztürk, "Beşiktaş bize ilk defa 2-3 hafta önce kontak kurdu ve ilgilendiğini söyledi oyuncuyla. Görüşmeler yaptık. Oyuncu takası istediler. Biz sadece oyuncu takası değil, para da isteyeceğimizi söyledik. Tyler Boyd ismi geçmişti takasta. Biz o bölgeyi doldurduğumuz ve oyuncunun maaş yükünün çok olmasıyla sadece bonservisle yapılacak bir ilişkinin doğru olacağına karar verdik. Beşiktaş; 500 bin Euro kiralama bedeli, 1,5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu ve %15 sonraki satıştan pay teklif etti ve biz kabul ettik" dedi.

Beşiktaş ile anlaştıklarını ancak siyah-beyazlı kulübün daha sonra anlaşmayı bozduğunu ifade eden Öztürk, "Daha sonra gün geçtikçe toplamda verecekleri 2 milyon Euro'yu düşürerek 1 milyon Euro'ya kadar teklifi aşağı çektiler fakat böyle olunca biz aşağı çekilen rakamı kabul etmedik" şeklinde konuştu.