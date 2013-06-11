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11.06.2013 - 19:03 |

Ali Turan ile yeniden

Torku Konyaspor, tecrübeli oyuncusuyla yeniden anlaştı.

Ali Turan ile yeniden
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Torku Konyaspor, defans oyuncusu Ali Turan ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Takımımız, sözleşmesi sona eren Ali Turan ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varmış ve oyuncumuzun sözleşmesi bir yıl uzatılmıştır. Bu anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Ali Turan, geçtiğimiz sezon başarılı performansıyla, yeşil-beyazlıların Süper Toto Süper Lig'e yükselmesinde önemli rol oynamıştı.

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