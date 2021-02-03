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03.02.2021 - 19:28 | | İZMİR, (DHA)

Aliağa Petkimspor - Darüşşafaka Tekfen: 78-70

ING Basketbol Süper Ligi'nde 13'üncü hafta erteleme maçında Aliağa Petkimspor, evinde Darüşşafaka Tekfen'i 78-70 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet özlemini sonlandırdı. Bu sonuçla İzmir ekibi 19'uncu maçında 7'nci galibiyetini alırken, Darüşşafaka 9 galibiyette kaldı. Maçın en skorer ismi konuk ekipte 21 sayıyla Magette oldu.

Aliağa Petkimspor - Darüşşafaka Tekfen: 78-70
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İlk çeyrekte ev sahibi ekip, Zack ve Vasiliauskas'ın dış atışlarıyla etkili olup, Jerrett'le skor üreten rakibi karşısında periyodu 19-18 önde tamamladı. İkinci periyoda Dorukhan'ın 3 sayılık basketleriyle başlayan Aliağa Petkimspor; Vasiliauskas, Ray ve Canberk'in de dış atışlarıyla farkı açarak soyunma odasına 12 sayı üstün girdi: 45-33.

Üçüncü çeyrekte Wimbush'un sayılarıyla farkı korumak isteyen İzmir ekibinin üst üste hücumlardan boş dönmesi üzerine Luther'ın etkili olduğu bölümde 11-0'lık seri yakalayan Daçka, farkı 4 sayıya (52-48) kadar indirdi. Petkimspor son bölüme 57-50 önde girdi. Final periyodunda Darüşşafaka Tekfen, Magette ve Luther'ın sayılarıyla farkı bir ara 2 sayıya (59-57) kadar indirse de 10-0'lık seri yakalayan Aliağa Petkimspor, maçı 8 sayı farkla kazandı: 78-70.

SALON: Aliağa Enka
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek (xx), Halil Baldemir (xx), Semih Vural (xx)
ALİAĞA PETKİMSPOR: Ray (xxx) 9, Vasiliauskas (xxx) 16, Wimbush (xxx) 9, Zack (xxx) 8, Hummer (xx) 5, Ege (xx) 4, Canberk (xxx) 11, Dorukhan (xxx) 16, Boran (xx)
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Berk (x), Andrews (xx) 6, Doğuş (x) 2, Jerrett (xxx) 16, Buford (xx) 6, Magette (xxx) 21, Sinan (x), Luther (xxx) 16, Erkan (x) 3, Emircan (x)
1'İNCİ PERİYOT: 19-18
İLK YARI: 45-33
3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-50
5 FAULLE ÇIKAN: Vasiliauskas (38.12) (Aliağa Petkimspor)

Aliağa Petkimspor - Darüşşafaka Tekfen: 78-70

Rıza Çalımbay'ın VAR üzüntüsü
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