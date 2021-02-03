Aliağa Petkimspor - Darüşşafaka Tekfen: 78-70

İlk çeyrekte ev sahibi ekip, Zack ve Vasiliauskas'ın dış atışlarıyla etkili olup, Jerrett'le skor üreten rakibi karşısında periyodu 19-18 önde tamamladı. İkinci periyoda Dorukhan'ın 3 sayılık basketleriyle başlayan Aliağa Petkimspor; Vasiliauskas, Ray ve Canberk'in de dış atışlarıyla farkı açarak soyunma odasına 12 sayı üstün girdi: 45-33.

Üçüncü çeyrekte Wimbush'un sayılarıyla farkı korumak isteyen İzmir ekibinin üst üste hücumlardan boş dönmesi üzerine Luther'ın etkili olduğu bölümde 11-0'lık seri yakalayan Daçka, farkı 4 sayıya (52-48) kadar indirdi. Petkimspor son bölüme 57-50 önde girdi. Final periyodunda Darüşşafaka Tekfen, Magette ve Luther'ın sayılarıyla farkı bir ara 2 sayıya (59-57) kadar indirse de 10-0'lık seri yakalayan Aliağa Petkimspor, maçı 8 sayı farkla kazandı: 78-70.

SALON: Aliağa Enka

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek (xx), Halil Baldemir (xx), Semih Vural (xx)

ALİAĞA PETKİMSPOR: Ray (xxx) 9, Vasiliauskas (xxx) 16, Wimbush (xxx) 9, Zack (xxx) 8, Hummer (xx) 5, Ege (xx) 4, Canberk (xxx) 11, Dorukhan (xxx) 16, Boran (xx)

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Berk (x), Andrews (xx) 6, Doğuş (x) 2, Jerrett (xxx) 16, Buford (xx) 6, Magette (xxx) 21, Sinan (x), Luther (xxx) 16, Erkan (x) 3, Emircan (x)

1'İNCİ PERİYOT: 19-18

İLK YARI: 45-33

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-50

5 FAULLE ÇIKAN: Vasiliauskas (38.12) (Aliağa Petkimspor)