Allahyar Sayyadmanesh Rizespor yolunda

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Allahyar Sayyadmanesh hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sarı lacivertlilerin bu sezon kadrosuna kattığı İranlı genç futbolcuyu Çaykur Rizespor'a önerdiği iddia edildi. Allahyar Sayyadmanesh'in transferiyle ilgili Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın kararı bekleniyor.

Haber Global'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'i Rizespor'a teklif etti. Karadeniz kulübünün yöneticileri bu teklife şimdilik yanıt vermedi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kararına göre Allahyar Sayyadmanesh'in kiralık olarak transfer edilip edilmeyeceği belirlenecek.