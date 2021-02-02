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02.02.2021 - 20:42 | | İSTANBUL (DHA)

Allianz MTV Stuttgart - Eczacıbaşı VitrA: 2-3

CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci etap açılış maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Alman temsilci Allianz MTV Stuttgart’ı 3-2 mağlup etti.

Allianz MTV Stuttgart - Eczacıbaşı VitrA: 2-3
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 Maçın en değerli oyuncusu 37 sayı ile oynayan kaptan Tijana Boskovic seçildi. Öte yandan Eczacıbaşı VitrA’lı oyuncular toplam 13 blok sayısı yaparken, Boskovic ve Beyza aldıkları 5’er blok ile ön plana çıktı.

SALON: Yantarny Kaliningrad
HAKEMLER: Wim Cambre, Sonja Simonovska
ALLİANZ MTV STUTTGART: Palleres, Lohuis, Rivers, Mlejnkova, Todorova, Papafotiou, Koskelo (L), Segura, Grozer, Kastner
ECZACIBAŞI VİTRA: Beyza, Mirkovic, Thompson, Ogbogu, Boskovic, Hande, Simge (L), Saliha, Fatma, Elif
SETLER: 2-3 (32-30, 23-25, 25-22, 14-25, 9-15)
SÜRE: 150 dakika (36, 50, 27, 23, 14)

 

Altay Bayındır:" Takıma katkı sağladıysam, galibiyette payım varsa ne mutlu bana"
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