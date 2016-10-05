Alman basını: Terim'in son gözdesi Kerem Demirbay

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Hoffenheim'da forma giyen orta saha oyuncusu Kerem Demirbay'ı milli takıma kazandırmak istediği öne sürüldü.



Sportbild dergisinin haberinde, Türkiye Futbol Federasyonunun, 23 yaşındaki Kerem Demirbay'a ay-yıldızlı takım için oynayıp oynamayacağını sorduğu ifade edildi. Haberde, sezon başında Hamburg'dan transfer edilen Kerem Demirbay'ın, "Öncelikle Hoffenheim'da kendimi ispatlamak istiyorum" ifadesine de yer verildi.



Türkiye'nin 19, 20 ve 21 yaş altı milli takımlarında forma giyen Kerem Demirbay, 2015 Avrupa Şampiyonası'nda ise Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosunda yer almıştı.



Borussia Dortmund'un altyapısında yetişen Kerem Demirbay, 2013'te Hamburg'a transfer olmuştu. Burada forma şansı bulamayan Demirbay, sonraki yıllarda ikinci lig takımlarından Kaiserslautern ve Fortuna Düsseldorf'ta kiralık olarak oynamıştı.



Bu sezon başında Hoffenheim'a transfer edilen Kerem Demirbay, 4 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



Demirbay, geçen yıl Fortuna Düsseldorf'ta forma giydiği dönemde kadın hakem Bibina Steinhaus'a yönelik "erkek futbolunda kadınların işi olmadığına" ilişkin sözünden dolayı gündeme gelmişti.