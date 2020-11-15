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15.11.2020 - 12:52 | | Ahmet ACAR/ANTALYA, (DHA) -

Alman futbolcu Podolski, turizm elçisi oldu

FRAPORT TAV Antalyaspor ve Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) işbirliğinde düzenlenen organizasyon ile kırmızı beyazlı takımın yıldız futbolcusu Lukas Podolski, Türkiye'nin tanıtımı için kolları sıvadı. Alman futbolcu, Türkiye'nin 2020 turizm yılı temasının Patara Antik Kenti olması dolayısıyla Fraport TAV Antalya Havalimanı sponsorluğunda Patara'da özel çekimler yaptı ve bölgenin dünya çapında duyurulması için önemli katkı verdi.

Alman futbolcu Podolski, turizm elçisi oldu
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Fraport TAV Antalyaspor ve ATAV işbirliğinde Antalya'nın tarihi ve turistik mekanlarının spor aracılığı ile tanıtılması amacı ile planlanan çalışmanın ilki, Patara'da Alman futbolcu Lukas Podolski ile yapıldı. Fraport TAV Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Melih Beken, ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege ve Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol'un da katıldığı ilk organizasyonda, Podolski özel bir çekim ekibiyle birlikte Patara Antik Kenti'nde ve bölgenin ünlü kum tepelerinde rol aldı. Hazırlanan görüntünün ve tanıtım klibinin 1-2 hafta içinde tamamlanacağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile temasa geçilerek daha geniş bir kitleye ulaştırılmasının sağlanacağı belirtildi.

GÜL EGE: PROJE HIZ KESMEYECEK

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, dünyanın birçok ülkesinde, kentlerin tanıtımında sporun kullanıldığına dikkat çekerek, Kentimizin takımı Fraport TAV Antalyaspor, son zamanlarda aldığı başarılarla ve adından sıkça söz ettirdiği yıldız transferleriyle, tüm dünyada bilinirliğini artırmaya devam ediyor. Antalya Tanıtım Vakfı olarak, Antalyaspor'un futbolcuları ile Antalya'nın antik kentlerinde ve doğal güzelliklerinde yapacağımız çeşitli tanıtım videolarını çekmek için yaklaşık bir yıl önce harekete geçtik. Amacımız burada kültür, spor ve tarihi bir arada sunabilmek ve bunun için de her şey olan 'All in Antalya' mesajını tüm dünyaya ulaştırmak. Projemizle, futbolcularımızın hayranlarından ve Antalyaspor taraftarlarının gücünden faydalanarak, kentimizin tanıtımını daha farklı kitlelere ulaştırmaya çalışıyoruz. İlk çekime sponsor olan Fraport TAV Antalya Havalimanı, Antalyaspor yönetim kurulu üyeleri ve Lukas Podolski'ye bu gönüllü çalışmaya ortak oldukları için, teşekkür ederiz" diye konuştu.

DESTEK DEVAM EDECEK

Patara'nın ülkemizin en önemli miraslarından biri olduğunu dile getiren Melih Beken ise şöyle konuştu:

Biz, Antalyaspor olarak, oyuncumuz Podolski ile Antalya'nın tanıtımına destek vermek istedik. Aylar öncesinden planlama yaptık ancak pandemi nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştık. Serinin ilk seferini Patara'ya yaptık. Podolski gün boyunca bize farklı alanda görüntüler verdi. En kısa zamanda hazırlanan videoyu sosyal medya kanallarından tüm dünyaya ulaştırmayı düşünüyoruz. Antalya bir dünya markası. Güzellikleri ve değerleriyle ön planda. Patara'dan başladık ve birçok güzelliğimizi yine bu yöntemle duyurmayı planlıyoruz."

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol ise, Fraport TAV'ın Antalyaspor'un da isim sponsoru olduğunu hatırlatarak, Biz hem var olan değeri ortaya çıkartmak, hem de Antalya'yı biraz daha tanıtmak için yola çıkan her projenin içinde olmayı görev sayıyoruz. Patara, Podolski ve Antalya'yı bir araya getirip tanıtma fikrine Fraport TAV olarak olumlu baktık ve içinde olmak istedik. Antalya'nın sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını, her 20 kilometrede bir tarihi eserlere sahip olduğunu biliyoruz. Patara bu tarihi bölgenin en önemli şehirlerinden biri. Antalya'mızı dünyanın dört bir yanına Podolski katkısıyla birlikte tanıtmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz, bu tür projelere destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tanıtım serisinin Fraport TAV Antalyaspor'un diğer futbolcularıyla Antalya'nın farklı bölgelerinde sürdürüleceği açıklandı.

Alman futbolcu Podolski, turizm elçisi oldu

 

Alman yıldız Podolski turizm elçisi oldu
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