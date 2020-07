"Alman futbolu temposuyla önümüzde"

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hannover 96'nın teknik direktörü Tayfun Korkut, "Alman futbolunun Türkiye'den en büyük farkı temposu ve her maç tribünlerin tamamen doluyor olması" dedi.

Antalya'nın Belek beldesinde devre arası kampı için çalışmalarını sürdüren Hannover 96'nın Türk teknik adamı Korkut, AA muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Alman futboluyla Türk futbolunu karşılaştıran genç teknik adam, en büyük farkın iki lig arasında temponun olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Almanya tam bir futbol ülkesi. Türkiye'den en büyük farkı temposu ve her maç tribünlerin tamamen doluyor olması. Biz 500 bin nüfusa sahip bir şehiriz. Her hafta sonu 50 bin kişi stadımız dolduruyor. Bunlar önemli konular. Çok tempolu, geçişlere önem veren bir lig. Defanstan atağa, ataktan defansa geçişler inanılmaz çabuk oluyor. Her zaman tehlikeli durumlarla karşılaşabiliyorsun. Alman futbolu Türkiye'den daha tempolu. En büyük farkı bu."

Kendisi için en önemli farkın ise saha dışı organizasyonların olduğunu vurgulayan Korkut, "Bu konuda bizden birkaç adım öndeler. Bu da normal. Futbol ülkesi ve çok düzenliler. Genel, sosyal yaşamın nasıl olduğunu bildiğimiz için, futbolları da çok disiplinli" ifadelerini kullandı.

"Bundesliga çok zor bir lig"

Hannover 96'nın başına geçen sezonun devre arasında geçen ve takımının bu sezonun ilk yarısını 8. bitirmesini sağlayan Tayfun Korkut, Bundesliga'nın çok kaliteli bir lig olduğunu belirtti.

Genç teknik adam, takımının performansından memnun olduğunu aktararak, "Hedeflerimiz doğrultusunda iyi bir yoldayız. İlk devreyi iyi bitirdik. Avrupa'ya gidebilecek takımların sadece 3 puan gerisindeyiz. Borussia Dortmund ilk yarıyı 17. sırada bitirdi. Bu da Bundesliga'nın çok zor bir lig olduğunu gösteriyor. Sadece Bayern Münih önden gidiyor biraz Wolsburg onları takip ediyor. Onun dışında tüm takımlar aşağıya kadar birbirine yakın. Bu da ligin denk olmasını takımların kulüplerin maliyet açısından birbirine yakınlar" şeklinde konuştu.

Borussia Dortmund'un kötü günler geçirdiğini ancak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı her iki maçta da farklı yendiğini hatırlatan Korkut, "Sondan bir önceki sırada olması önemli değil. Önemli olan Avrupa'nın en önemli takımlarından birisi olması. Belki şu an o kadar formda gözükmese bile UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında sadece Galatasaray'a karşı değil diğer maçlarda da çok iyi performans gösterdiler" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki yabancı sınırlaması hakkında

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezondan itibaren uygulamaya konulacak yeni yabancı futbolcu kuralına da değinen Tayfun Korkut, bu kararın Türk futbolunu ileriye taşımak için alındığına inandığını dile getirdi.

Korkut, Türk futbolu için doğru kararlar verecek insanları bu kuralı uygulamaya sokacağını anlatarak, sözlerine şöyle devam etti: "Belli kararlar veriliyor. Türk futbolunu ileriye götürmek için alınmış bir karar ancak sadece kararlarla bir şey değişmez. Zamana bırakmak lazım. Çok yetenekli oyuncularımız var. Gurbetçilerimiz de yetenekli. Biraz daha dengeli olup, devamlılığı getirmemiz lazım. Eğitime de önem vermeliyiz. Çok konuşuluyor ama icraat önemli."

"Ay-yıldızlı formayı gururla giydim"

Gurbetçi futbolcuların milli takım tercihini artık duygusal yapmadıklarını savunan Korkut, kendisinin futbolculuk döneminde ay-yıldızlı formayı gururla taşıdığını ifade etti. Milli takım tercihine göre gurbetçi futbolcuların yabancı sayılmaları kuralına da yorum getiren genç teknik adam, şunları dile getirdi: "Ben, çok gururlu bir şekilde o formayı giydim. Jenerasyon değişiyor. Ben Almanya'daki gurbetçilerden ikinci jenerasyonum. Bizim dönemde ülkemize bağlı olmamız çok önemliydi. Gurbetçi olarak ay-yıldızlı formayı gururla taşıdım ancak son zamanlarda duygu değil profesyonellik ağır basıyor. Futbolcular geleceğini düşünerek milli takımı seçimini yapıyor. Bazı kurallar varsa futbolcular da tercihlerine göre bunlara katlanacak."



"Ceyhun'dan memnunum"

Tayfun Korkut, Hannover 96'nın sezon başında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Türk futbolcu Ceyhun Gülselam'ın performansından memnun olduğunu belirtti. Ceyhun'un ilk yarı takıma önemli katkı yaptığını anlatan Korkut, "Ceyhun'un bize ne verebileceğini biliyorduk. Takım oyuncusu. Türkiye'de önemli bir takımdan aldık. Belli tecrübeye sahip. İlk devre hem adaptasyonla hem de futboluyla çok memnun kaldık. İnşallah böyle devam eder. Memnunum kendisinden" diyerek sözlerini tamamladı.