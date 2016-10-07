Alman hakem Manuel Grafe herkesi çıldırttı

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Ukrayna'yı konuk etti. Alman hakem Manuel Grafe, A Milli Takım'ın 2 tane net penaltısını göremeyerek skandala imza attı.

2018 Dünya Kupası Elemeleri’nde A Milli Futbol Takımı, Ukrayna’yı Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda ağırladı. Karşılaşmada Alman hakem Manuel Grafe, A Milli Takım 2-0 gerideyken, adeta izleyenleri çıldırtan kararlar uyguladı. 32 ve 34. dakikalarda milli yıldız Emre Mor’a ceza sahası içinde yapılan sert müdahaleleri göremeyen Manuel Grafe, verdiği kararlar ile Türkiye’nin 2 tane penaltısına mâni oldu.