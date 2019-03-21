Almanlar, Avrupa'da kupayı unuttu

Borussia Dortmund, Schalke 04 ve Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi son 16 turunda elenmesiyle Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en üst turnuvasında Almanya temsilcisi kalmadı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son şampiyonluğunu 2013'te yaşayan Almanya temsilcileri, 2005-2006 sezonundan sonra ilk kez bu turnuvada çeyrek final göremedi.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ise Almanya'dan sadece Eintracht Frankfurt, çeyrek finale kalarak yoluna devam etti.

İngiltere ekiplerini geçemediler

Almanya'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turunda mücadele eden üç temsilcisi de İngiliz takımlarına elendi.

Borussia Dortmund, İspanya'dan Atletico Madrid, Belçika'dan Club Brugge ve Fransa'dan Monaco ile karşılaştığı A Grubu'nda lider olarak son 16 turuna kaldı. Son 16 turunda Tottenham'a karşı 3-0 ve 1-0'lık skorlarla kaybeden Borussia Dortmund, elenmekten kurtulamadı.

Galatasaray'ın yanı sıra Portekiz'den Porto ve Rusya'dan Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı D Grubu'nu ikinci sırada bitiren Schalke 04, son 16 turunda Manchester City ile karşılaştı. Bu turda rakibine 3-2 ve 7-0 yenilen Schalke 04, turnuvada havlu attı.

E Grubu'nda Hollanda'dan Ajax, Portekiz'den Benfica, Yunanistan'dan AEK ekipleriyle mücadele eden Bayern Münih, lider olarak son 16 turuna çıktı. Son 16 turunda Liverpool ile eşleşen Münih takımı, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı rakibine rövanşta 3-1 kaybederek elendi ve çeyrek finale çıkamadı.

Şampiyonlar Ligi'ne 4 takımla başlayan Almanya'nın diğer temsilcisi Hoffenheim ise İngiltere'den Manchester City, Fransa'dan Olympique Lyon ve Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk'in bulunduğu F Grubu'nu 3 puanla son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

13 yıl sonra bir ilk

Almanya, 13 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde son 8 arasına takım çıkaramadı. Daha önce 2005-2006 sezonunda çeyrek finali göremeyen Almanya takımları arasında söz konusu sezondan itibaren Bayern Münih 10, Borussia Dortmund üç, Schalke 04 iki, Wolfsburg bir kez son 8 takım arasında mücadele etti.

Şampiyonluk özlemi arttı

"Devler Ligi"ndeki son zaferini 2012-2013 sezonunda yaşayan Almanya ekiplerinin şampiyonluk özlemi 6 yıla çıktı.

Bu kulvarda yaşanılan son şampiyonluğu, iki Alman kulübünün karşılaştığı 2012-2013 sezonu finalinde Borussia Dortmund'u 2-1 yenen Bayern Münih elde etti.

Bayern Münih 8 yıl sonra son 8'de yok

Almanya futbolunun lokomotifi Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde 8 yıl sonra çeyrek finale yükselemedi. Daha önce 10 kez final oynadığı Şampiyonlar Ligi'nde 5 şampiyonluğa sahip Bayern Münih, bu kez kupanın uzağında kaldı.

Turnuvada 2011'den sonra bu sezon da son 16 turunda elenen Münih ekibi, bu periyotta oynadığı iki finalin birini kazandı, 4 defa yarı finalde, bir kez çeyrek finalde elendi.

Avrupa Ligi'nde son şampiyonluk 1997'de

Almanya kulüpleri, Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde de uzun süredir şampiyonluk yaşayamadı.

Bu sezon Eintracht Frankfurt'un çeyrek finalde mücadele edeceği Avrupa Ligi'nde, Almanya ekipleri 2009-2010 sezonundan bu yana yarı final de göremedi. Ülke futbolunun kupadaki son şampiyonluğunu ise 1996-1997 sezonunda Schalke 04 elde etti.

Almanya Milli Takımı düşüşte

Tarihi başarılarla dolu Almanya Milli Takımı'nda yaşanan düşüş de dikkati çekti. Dünya Kupası'nda 4, Avrupa Şampiyonası'nda 3 şampiyonluk elde edenAlmanlar, son büyük turnuvada grup aşamasını geçemedi. 2018 FIFA Dünya Kupası'nda İsveç, Meksika ve Güney Kore ile yer aldığı F Grubu'nu son sırada bitirerek elenen Almanya, tarihinin en kötü sonuçlarından birine imza attı.

Almanya Milli Takımı, son olarak UEFA Uluslar Ligi'nde küme düşmekten kurtulamadı. Hollanda ve Fransa ile mücadele ettiği A Ligi'nde iki beraberlik alarak son sırada kalan Almanya, B Ligi'ne geriledi.