21.05.2020 - 23:53 |
Almanya Bundesliga'da 4 maç şifresiz yayınlanacak
Almanya Bundesliga'da lig start alırken yayıncısıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. TRT Spor TRT Spor, Bundesliga maçlarını yayınlayacağını açıkladı.
Futbolseverlere Almanya Bundesliga müjdesi geldi.
TRT Spor'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bundesliga'da 5 takımın şampiyonluk yarışı, birbirinden önemli yıldızlar ve Türk futbolcuların performansları TRT SPOR'da. Bu ay Bundesliga keyfini 4 karşılaşma ile yaşayacaksınız." ifadeleri yer aldı.
İşte bu hafta yayınlanacak maçlar
Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen
Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach
Hoffenheim - Köln
Wolfsburg - Eintracht Frankfurt
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