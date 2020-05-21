Almanya Bundesliga'da 4 maç şifresiz yayınlanacak

Futbolseverlere Almanya Bundesliga müjdesi geldi.

TRT Spor'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bundesliga'da 5 takımın şampiyonluk yarışı, birbirinden önemli yıldızlar ve Türk futbolcuların performansları TRT SPOR'da. Bu ay Bundesliga keyfini 4 karşılaşma ile yaşayacaksınız." ifadeleri yer aldı.

İşte bu hafta yayınlanacak maçlar

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen

Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach

Hoffenheim - Köln

Wolfsburg - Eintracht Frankfurt

Bayern Münih'in 2019-20 Sezonundaki En İyi Anları