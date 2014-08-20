Almanya Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

Alman basını, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında, Alman ekibi Bayer Leverkusen'in, Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçta Türk asıllı futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun performansını övdü.

Bild gazetesinde yer alan haberde, Hakan Çalhanoğlu'nun karşılaşmada 2 golün pozisyonunu hazırladığı belirtilerek, "Hakan Çalhanoğlu ve Stefan Kiessling, Leverkusen'in yeni rüya ikilisi" başlığı kullanıldı.

Hakan Çalhanoğlu ve Stefan Kiessling'in Şampiyonlar Ligi'ne şimdiden hazır olduğu ifade edilen haberde, Bayer Leverkusen'in, tur atlaması durumunda 15 milyon avro prim alacağı belirtilerek, Hamburg'dan 14,5 milyon avroya sezon başında transfer olan Hakan Çalhanoğlu için verilen bu paranın şimdiden kasaya gireceği kaydedildi.

Habere göre, karşılaşmada, Bayer Leverkusen'in ilk golünü atan Stefan Kiessling de Hakan Çalhanoğlu ile iyi anlaştıklarını belirterek, "Sahada birbirimizi arıyoruz" ifadesini kullandı.

Sport1.de'nin internet sitesinde ise "Hakan Çalhanoğlu, şimdiden Leverkusen'in kalbi" değerlendirmesinde bulunuldu. Site, "Hakan Çalhanoğlu, takıma çok hızlı bir şekilde uyum sağladı. Böylelikle takım güçlendi ve galibiyet elde etti" yorumu yapıldı.

Kicker dergisinde yer alan haberde ise Hakan Çalhanoğlu'nun iki golü hazırlayarak karşılaşmada parladığı ifade edildi.

Sezon başında Hamburg'dan, Bayer Leverkusen'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, Alman ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Kopenhag'ı 3-2 mağlup ettiği maçta, Stefan Kiessling ve Heung Min Son'un attığı gollerin asistini yapmıştı. Hakan Çalhanoğlu, Hamburg'da forma giyerken, Bundesliga'daki ilk sezonunda, 31 maçta, 4 asist yapmış ve 11 gol kaydetmişti.





