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27.09.2019 - 15:11 | | AA

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller oldu

Almanya Futbol Federasyonu'nda (DFB) başkanlık görevine Freiburg Başkanı Fritz Keller seçildi.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller oldu
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Frankfurt'ta yapılan genel kurulda 257 delegenin oyunu alan Fritz Keller DFB'nin 13. başkanı oldu.

Keller, ilk iş olarak bağımsız bir denetmene genel envanter çıkartacağını belirterek, ''Böylelikle federasyona karşı inandırıcılığı ve güveni tekrar kazanabiliriz." dedi.

Önceki başkan Reinhard Grindel'in hediye aldığı saati bildirmemesinin ortaya çıkmasının ardından DFB'de başkanlık krizi çıkmıştı.

Alman medyasındaki yorumlarda, Grindel'in istifasının ardından başkan seçilen Keller'in DFB'deki var olan sorunların ne kadarını çözebileceğinin merak konusu olduğu ifade edildi.

Frtiz Keller'in, yeni görevinin ardından Freiburg'daki başkanlığını bırakacağı belirtildi.

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