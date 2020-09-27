Curtius, Berlin'deki Almanya Uyum VakfÄ±'nda TÃ¼rk gazetecilerin sorusunu yanÄ±tladÄ±. Mesut Ã–zil ile ilgili 2 yÄ±l Ã¶nce yaÅŸananlarÄ±n tekrar gÃ¼ndeme getirilmesinden rahatsÄ±zlÄ±k duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, kendisinin Mesut Ã–zil'e hayranlÄ±k duyduÄŸunu aktardÄ±.

Mesut Ã–zil'in milli takÄ±mdan ayrÄ±lmasÄ±na sebep olan nedenlerden dolayÄ± bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyduÄŸunu sÃ¶yleyen Curtius, "Federasyon olarak Mesut'a destek olmalÄ±ydÄ±k ve ona arka Ã§Ä±kmayÄ± ihmal ettiÄŸimizi de aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde sÃ¶ylemeliyim" dedi.Â

Ã–ZÄ°L: NE OLURSA OLSUN YÄ°NE DE O FOTOÄžRAFI Ã‡EKTÄ°RÄ°RDÄ°M

Mesut Ã–zil, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan yayÄ±mlanan fotoÄŸraflardan sonra Almanya'da yapÄ±lan eleÅŸtiriler iÃ§in, "Ne olursa olsun yine de o fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirirdim" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulunmuÅŸtu.Â Forvet: Samatta, Valencia, Thiam