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27.09.2020 - 12:51 | | Ä°skender GÃœNGÃ–R / KÃ–LN (DHA) - Â

Almanya Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Curtius: 2018'de Mesut Özil'e yapÄ±lanlar yanlÄ±ÅŸtÄ±

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Genel Sekreteri Friedrich Curtius, 2018 yÄ±lÄ±nda Mesut Ã–zil'in CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile Ã§ekildiÄŸi fotoÄŸraflar iÃ§in yapÄ±lan eleÅŸtirileri hata olarak kabul etti. Rusya'da dÃ¼zenlenen 2018 DÃ¼nya KupasÄ± Ã¶ncesinde CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n yayÄ±nlanmasÄ± sonrasÄ± Almanya'da eleÅŸtirilen Mesut Ã–zil'e yapÄ±lanlar iÃ§in Curtius, "YapÄ±lanlar yanlÄ±ÅŸtÄ±" dedi.

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Curtius, Berlin'deki Almanya Uyum VakfÄ±'nda TÃ¼rk gazetecilerin sorusunu yanÄ±tladÄ±. Mesut Ã–zil ile ilgili 2 yÄ±l Ã¶nce yaÅŸananlarÄ±n tekrar gÃ¼ndeme getirilmesinden rahatsÄ±zlÄ±k duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, kendisinin Mesut Ã–zil'e hayranlÄ±k duyduÄŸunu aktardÄ±.

Mesut Ã–zil'in milli takÄ±mdan ayrÄ±lmasÄ±na sebep olan nedenlerden dolayÄ± bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyduÄŸunu sÃ¶yleyen Curtius, "Federasyon olarak Mesut'a destek olmalÄ±ydÄ±k ve ona arka Ã§Ä±kmayÄ± ihmal ettiÄŸimizi de aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde sÃ¶ylemeliyim" dedi.Â 

Ã–ZÄ°L: NE OLURSA OLSUN YÄ°NE DE O FOTOÄžRAFI Ã‡EKTÄ°RÄ°RDÄ°M
Mesut Ã–zil, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan yayÄ±mlanan fotoÄŸraflardan sonra Almanya'da yapÄ±lan eleÅŸtiriler iÃ§in, "Ne olursa olsun yine de o fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirirdim" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulunmuÅŸtu.Â Forvet: Samatta, Valencia, Thiam

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