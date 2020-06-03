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03.06.2020 - 17:08 | | BERLİN (AA)

Almanya Futbol Federasyonu, George Floyd'a destek veren futbolcular hakkında karar

Almanya Futbol Federasyonu (DFL) Kontrol Komisyonunun ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd’a destek veren futbolcular hakkında inceleme yapmayacağı bildirildi.

Almanya Futbol Federasyonu, George Floyd'a destek veren futbolcular hakkında karar
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DFB’den yapılan açıklamada, Kontrol Komisyonun Floyd olayıyla ilgili dayanışma ve ırkçılık karşıtı gösterilerinde bulunan Borussia Dortmund’da forma giyen Achraf Hakimi ve Jadon Sancho, Schalke 04’de oynayan Westen McKennie ve Borussia Mönchengladbach forması taşıyan Marcus Thuram hakkında inceleme yapılmayacağı belirtildi. 

Açıklamada komisyonun Floyd olayıyla ilgili gelecek hafta yapılacak ırkçılık eylemlerinde de bu çizgiyi koruyacağı aktarıldı.

DFB Başkanı Fritz Keller, komisyonun bu öngörülü kararından dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, “DFB her türlü ırkçılığa, ayrımcılığa ve şiddete kararlılıkla karşı çıkıyor ve hoşgörü, açıklık ve çeşitlilikten yana yer alıyor. Bunlar DFB’nin tüzüğünde de yer alan değerlerdir." ifadesini kullandı.

Hakimi, Sancho, McKennie ve Thuram, Bundesliga’nın 29. haftasında oynadıkları karşılaşmalarda George Floyd’un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesine dikkat çekerek ırkçılığı protesto etmişti.

  Almanya Futbol Federasyonu, George Floyda destek veren futbolcular hakkında karar

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