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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Almanya hükumeti, Bundesliga'nın yeniden başlamasına onay verdi!
06.05.2020 - 16:22 |

Almanya hükumeti, Bundesliga'nın yeniden başlamasına onay verdi!

Alman hükümeti, liglerin mayıs ayının ikinci haftasında başlamasına onay verdi. Liglerin başlama tarihini Bundesliga yönetimi belirleyecek.

Almanya hükumeti, Bundesliga'nın yeniden başlamasına onay verdi!
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Bild'de yer alan habere göre, Almanya hükumeti, Bundesliga'nın mayısın 2. haftasından sonra başlamasına izin verdi. Lig yönetimi, Bundesliga'nın başlangıç ve bitiş tarihlerini daha sonra netleştirecek.

Merkel ve hükümetin, hem test çalışmalarının sağlıklı olması hem pozitif çıkan testlerin 14 gün karantinaya alınması hem de takımların tüm kuralları yerine getirmesi için 22 Mayıs'a kadar bekleme fikrini benimsedi.

Almanya hükumeti, Bundesliganın yeniden başlamasına onay verdi

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