Almanya hükumeti, Bundesliga'nın yeniden başlamasına onay verdi!

Bild'de yer alan habere göre, Almanya hükumeti, Bundesliga'nın mayısın 2. haftasından sonra başlamasına izin verdi. Lig yönetimi, Bundesliga'nın başlangıç ve bitiş tarihlerini daha sonra netleştirecek.

Merkel ve hükümetin, hem test çalışmalarının sağlıklı olması hem pozitif çıkan testlerin 14 gün karantinaya alınması hem de takımların tüm kuralları yerine getirmesi için 22 Mayıs'a kadar bekleme fikrini benimsedi.

Philipp Lahm'ın Bundesliga'da Attığı Tüm Goller