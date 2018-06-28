Almanya kaybetti, Brezilyalılar sevindi

Almanya’nın erken vedasının ardından Brezilyalılar çok sevindi. 2014 Dünya Kupası’nda gelen 7-1’lik yenilginin öfkesini halen yaşayan Brezilyalılar mutlu oldu.

Fox Sports Brazil Twitter’dan mesaj atarak, gülme efekti koydu. Ayrıca Brezilyalı taraftarlar da Sırbistan maçı oynanırken Almanya’ya göndermede bulundu.

VAR ile kaybetti

Almanya, büyük bir şok yaşarken, VAR sistemi devreye girdi. 90+2’de Güney Kore kornerinde gelen Moon golü, ofsayt sıkıntısı yaşandı. Bayrak önce kaldırıldı ama daha sonra VAR odasından uyarı yapıldı. VAR, Güney Kore’nin golünü nizami saydı, hakem Mark Geiger de karara uydu.

Güney Kore turnuvadan elenmesine rağmen Almanya’yı tarihinde ilk kez yendi.









