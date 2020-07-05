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05.07.2020 - 01:30 |

Almanya Kupası finalinde Bayern Münih, Bayer Leverkusen’i yıktı!

Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanan Almanya Kupası'nın finalinde Bayern Münih, Bayer Leverkusen’i 4-2 yendi ve 20. kez kupayı kazandı.

Almanya Kupası finalinde Bayern Münih, Bayer Leverkusen’i yıktı!
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Almanya Kupası'nın finalinde Bayer Leverkusen’i 4-2 yenen Bayern Münih, 20. kez kupayı kazandı. 

Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih 16’ncı dakikada David Alaba ve 24’üncü dakikada Serge Gnabry’nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. 

İki takımın da gol pozisyonları bulduğu ikinci yarıda Bayern Münih, 59’uncu dakikada Robert Lewansdowski’nin topu filelere göndermesiyle 3-0 üstünlük kurdu. 

Bayer Leverkusen'in 64’üncü dakikada Sven Bender’in golüyle durumu 3-1’e getirdiği maçta Bayern Münih, 89’uncu dakikada Robert Lewandowski ile bir gol daha buldu ve 4-1 öne geçti. 

Bayer Leverkusen 90 5’inci dakikada bir penaltı kazandı. Kai Havertz’in penaltı atışını gole çevirmesiyle karşılaşma Bavyera ekibinin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi. 

Almanya Kupası finalinde Bayern Münih, Bayer Leverkusen’i yıktı

Böylelikle Bayern Münih 20’nci kez Almanya Kupası’nı müzesine götürdü. 

Ligde de şampiyon olan Bayern Münih geçen sezon olduğu gibi 2019-2020 sezonunu da iki kupayla kapattı. 

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Fritz Keller, kupayı Bayern Münih'in kaptanı Manuel Neuer'e verdi. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz oynanan karşılaşma öncesinde Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

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