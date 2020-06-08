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08.06.2020 - 16:03 |

Almanya Kupası, La Liga ve Bundesliga karşılaşmaları D-Smart ve D-Smart GO’da!

Tüm dünyayı saran Covid-19 pandemisi sebebiyle ara verilen dünyaca ünlü futbol ligleri sahalara dönüyor, maçların heyecanı kaldığı yerden D-Smart ekranlarında yaşanıyor.

Almanya Kupası, La Liga ve Bundesliga karşılaşmaları D-Smart ve D-Smart GO’da!
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Birbirinden çekişmeli karşılaşmaların adresi D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve 78. Kanal S Sport olacak. Yayın programı ise şu şekilde:

ALMANYA KUPASI YAYIN PROGRAMI

9 HAZİRAN SALI

21.45 Saarbrücken – Leverkusen (SPOR SMART)

10 HAZİRAN ÇARŞAMBA

21.45 Bayern Munih – Frankfurt (SPOR SMART)

LA LIGA YAYIN PROGRAMI

28.HAFTA

11 HAZİRAN PERŞEMBE

23.00 Sevilla-Real Betis (SPOR SMART)

12 HAZİRAN CUMA

20:30 Granada-Getafe (SPOR SMART)
23.00 Valencia-Levante (SPOR SMART)

13 HAZİRAN CUMARTESİ

15.00 Espanyol-Alaves (SPOR SMART)
18.00 Celta-Villarreal (SPOR SMART + YOUTUBE)
20:30 Leganes-Valladolid (SPOR SMART)
23:00 Mallorca-Barcelona (SPOR SMART)

14 HAZİRAN PAZAR

15:00 A.Bilbao-A.Madrid (SPOR SMART)
20:30 R.Madrid-Eibar (SPOR SMART)
23.00 R.Sociedad-Osasuna (SPOR SMART)

D-Smart 78. Kanal S-Sport’ta yayınlanacak Bundesliga 1 ve 2 maçları ise şöyle;

S-SPORT CANLI MAÇLARI

12 HAZİRAN CUMA

19.30 Dresden – Hamburg (BUNDESLIGA 2)

13 HAZİRAN CUMARTESİ

14.00 Nurnberg – G.Furth (BUNDESLIGA 2)

16.30 Wolfsburg – Freiburg (BUNDESLIGA 1)

14 HAZİRAN PAZAR

14.30 Karlsruhe – Stuttgart (BUNDESLIGA 2)

D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz.

D-Smart GO abonesi olmak içinse; www.dsmartgo.com.tr adresinden GO’ya kayıt olup, ilgili paketin satın alınması gerekmektedir.

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