Almanya Kupası, La Liga ve Bundesliga karşılaşmaları D-Smart ve D-Smart GO’da!
Tüm dünyayı saran Covid-19 pandemisi sebebiyle ara verilen dünyaca ünlü futbol ligleri sahalara dönüyor, maçların heyecanı kaldığı yerden D-Smart ekranlarında yaşanıyor.
Birbirinden çekişmeli karşılaşmaların adresi D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve 78. Kanal S Sport olacak. Yayın programı ise şu şekilde:
ALMANYA KUPASI YAYIN PROGRAMI
9 HAZİRAN SALI
21.45 Saarbrücken – Leverkusen (SPOR SMART)
10 HAZİRAN ÇARŞAMBA
21.45 Bayern Munih – Frankfurt (SPOR SMART)
LA LIGA YAYIN PROGRAMI
28.HAFTA
11 HAZİRAN PERŞEMBE
23.00 Sevilla-Real Betis (SPOR SMART)
12 HAZİRAN CUMA
20:30 Granada-Getafe (SPOR SMART)
23.00 Valencia-Levante (SPOR SMART)
13 HAZİRAN CUMARTESİ
15.00 Espanyol-Alaves (SPOR SMART)
18.00 Celta-Villarreal (SPOR SMART + YOUTUBE)
20:30 Leganes-Valladolid (SPOR SMART)
23:00 Mallorca-Barcelona (SPOR SMART)
14 HAZİRAN PAZAR
15:00 A.Bilbao-A.Madrid (SPOR SMART)
20:30 R.Madrid-Eibar (SPOR SMART)
23.00 R.Sociedad-Osasuna (SPOR SMART)
D-Smart 78. Kanal S-Sport’ta yayınlanacak Bundesliga 1 ve 2 maçları ise şöyle;
S-SPORT CANLI MAÇLARI
12 HAZİRAN CUMA
19.30 Dresden – Hamburg (BUNDESLIGA 2)
13 HAZİRAN CUMARTESİ
14.00 Nurnberg – G.Furth (BUNDESLIGA 2)
16.30 Wolfsburg – Freiburg (BUNDESLIGA 1)
14 HAZİRAN PAZAR
14.30 Karlsruhe – Stuttgart (BUNDESLIGA 2)
D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz.
D-Smart GO abonesi olmak içinse; www.dsmartgo.com.tr adresinden GO’ya kayıt olup, ilgili paketin satın alınması gerekmektedir.