Almanya Süper Kupası sahibini buluyor

2014 Almanya Süper Kupası, yarın TSİ 19.00'da Bayern Münih ile Borussia Dortmund arasında oynanacak karşılaşmayla sahibini bulacak. İki takımı üst üste 3. kez karşı karşıya getirecek Almanya Süper Kupası, Dortmund'un sahası Westfalen Stadı'nda yapılacak. Geçen yıl Bayern'i 4-2 yenen Dortmund, unvanını korumaya, 2012'de 2-1'lik skorla kupaya uzanan Bayern ise bir yıl aranın ardından kupayı kaldırmak için sahaya çıkacak.

Takımlar arasında bugüne kadar oynanan 105 resmi maçın 48'i Bayern Münih, 27'si de Borussia Dortmund galibiyetiyle sonuçlandı. Bayern, 194 kez rakip fileleri havalandırdı, Dortmund ise 113 gol kaydetti.

Bayern Münih, 5 şampiyonlukla kupayı en fazla kazanan takım unvanını elinde tutuyor. Borussia Dortmund'un ise 4 şampiyonluğu bulunuyor.

Lewandowski eski takımına karşı

Bayern Münih'e transferi uzun süre gündemden düşmeyen Polonyalı golcü Robert Lewandowski, ilk kez eski takımı Borussia Dortmund'a karşı forma giyecek.

Bundesliga'nın son gol kralı Lewandowski, 2014 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla beğeni kazanan Thomas Müller ile teknik direktör Pep Guardiola'nın gol yollarındaki en önemli kozu olacak.