Almanya zaferi Liverpool’dan

2018 Dünya Kupası’na son şampiyon Almanya’yı 1-0 yenerek başlayan Meksika’da teknik direktör Juan Carlos Osorio, ilginç bir detayla öne çıktı.

Üniversite yıllarında İngiltere’de Liverpool’da yaşayan Osoria, 1997 yılında eğitimi sırasında şehrin ünlü kulübü Liverpool’dan birçok anlamda ilham aldı.

Merseyside’da John Moores Üniversitesi’nde futbol ve spor bilimi üzerine eğitim alan Meksikalı hoca, ESPN’e verdiği röportajda nasıl bir gelişim gösterdiğini aktararak, “Sadece bir diploma olarak katkısı olmadı. Ayrıca saha içerisinde bir antrenör olarak nasıl olmalıyım, nasıl iyi olurum bunu gördüm, kendimi geliştirdim. Nasıl profesyonelce bir çalışma ortamı nasıl olur onu öğrendim” dedi. Ayrıca üniversitede hazırladığı çalışmalar ve kaynakları da biriktirdiğini anlatan Osoria, kariyerine çok katkıları olduğunu vurguladı.