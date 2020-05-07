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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Almanya'da 1. ve 2. lig futbol maçları 15 Mayıs'ta başlıyor
07.05.2020 - 01:11 | | İSTANBUL / DHA

Almanya'da 1. ve 2. lig futbol maçları 15 Mayıs'ta başlıyor

Almanya Kulüpler Birliği (DFL), Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 15 Mayıs Cuma günü başlamasına karar verdi.

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Alman Bild Gazetesi'ne göre; DFL yönetiminin Bundesliga ve 2. Bundesliga takımlarıyla yaptığı toplantı sonucu liglerin 15 Mayıs Cuma günü başlaması kararı alındı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle 16 Mart'tan itibaren askıya alınan 1. ve 2. futbol liglerinin mayıs ayı ortasından itibaren başlayabileceğini belirtip, kesin tarihi ise DFL'nin belirleyeceğini duyurmuştu.

Bild Gazetesi ise, Almanya Kulüpler Birliği'nin (DFL) 1. ve 2. lig futbol karşılaşmalarının başlangıç tarihi olarak 15 Mayıs Cuma gününü belirlediğini okuyucularıyla paylaştı.

Almanyada 1. ve 2. lig futbol maçları 15 Mayısta başlıyor

Almanyada 1. ve 2. lig futbol maçları 15 Mayısta başlıyor

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