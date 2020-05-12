Almanya'da 36 kulüp otellere kapandı! Start bekleniyor...

CELAL UMUT EREN

Bundesliga ve Bundesliga 2’de maçlar 16 Mayıs itibariyle yeniden başlayacağı için 36 takım otellere kapandı. Virüse karşı izole edilen futbolcular; birbirinden önemli kurallar eşliğinde hem lige hazırlanacak hem de salgından korunacak

Almanya’da futbol için artık geri sayıma geçildi. 16 Mayıs Cumartesi günü hem Bundesliga hem de Bundesliga 2’de maçlar yeniden başlayacak.

8 Mart’ta koronavirüs nedeniyle ara verilen ligler 26. haftadan itibaren tekrar ‘santra’ diyecek. Bu kritik hafta öncesi Almanya’da futbol federasyonu, lig yönetimi ve kulüpler karar aldı. Dünden itibaren 36 takım da otellerde izolasyona girdi. Hem salgından uzak durmak hem de kamp ortamı oluşturmak için futbolcular takımlarının tuttuğu otellerde kalıyor.

Burada Borussia Monchengladbach hemen stadının yanında sahip olduğu oteliyle büyük avantaj yakaladı. Aynı zamanda Bayern Münih, Dortmund, Schalke 04 ve Wolfsburg gibi kulüpler de statlarına yakın ve antrenman sahası olan oteller seçti. Bundesliga 2 kulüpleri de aynı şekilde otellere geçti.

Bu otel izolasyonunda önemli kurallar olacak. Futbolcular antrenmanlar haricinde maske ve eldiven takmak zorunda. Odalarda herkes tek kalacak; böylece herkesin kendine ait duş ve tuvaleti olacak. Restoranlarda yemekler isim isim hazırlanacak, sandalye ve koltuklar sosyal mesafe kurallarında olacak. Her gün odalar ve ortak kullanım alanları dezenfekte edilecek. Aile ve arkadaşlarla temasa geçilmeyecek. Odalarda toplanmaya izin verilmeyecek. Takım otobüsünde de herkes tek oturacak.

Protokol hazır

Almanya Futbol Federasyonu, futbola dönüş protokolünü hazırladı. Buna göre statlarda uygulanacak kurallar belirlendi. 300 kişiyi aşmayacak toplam kapasite ve seyircisiz maç protokolünde; futbolcular çıkış tünelinde toplu durmayacak. Önce ev sahibi daha sonra deplasman takımı sahaya gelecek. Seremonide el sıkışmalar olmayacak. Gollerde sarılarak sevinç olmayacak. Yedek kulübelerinde bir boşluk bırakılarak oturulacak.





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