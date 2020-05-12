Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Almanya’da lig başlayacak ama...
12.05.2020 - 07:00 |

Almanya’da lig başlayacak ama...

Avrupa’da futbola yeniden başlayacak Almanya’da zorlu bir süreç yaşanıyor. Ekonomik konular nedeniyle başlamaya mecbur olan ülkede belirsizlikler dikkat çekiyor

Almanya’da lig başlayacak ama...
ABONE OL

ONUR DİNÇER

Avrupa’da futbol maçlarını yeniden başlatan ilk büyük ülke olmaya hazırlanan Almanya’yı zor bir süreç bekliyor. Bundesliga ve 2’de batma noktasına gelen kulüpleri kurtarmak adına futbol sezonunun başlaması tek seçenek olarak görülüyor.

Bu noktada hükümeti de ikna ederek 16 Mayıs’ta maçlara başlamak için resmi hazırlıklara başlasalar da, yaşanan gelişmeler, sürekli yeni çözümlere mecbur bırakıyor.

İşte Almanya’daki işleri zorlaştıran sıkıntılar şöyle:
- Ülkedeki bazı sağlıkçılar liglerin yeniden başlatılmasına yönelik çekincelerini dile getirdi.
- Emniyet birimleri, maçların seyircisiz oynanacak olmasına karşın, bu durumun riski sıfıra indirmeyeceğine ve güvenlikle ilgili sakıncaların devam edeceğine dikkat çekti.
- Yapılan bir kamuoyu yoklaması, futbolseverlerin sadece 3’te 1’inin seyircisiz olarak futbolun başlamasını desteklediğini ortaya koydu.
- İçlerinde Bayern Münih’ten isimlerin de olduğu birçok futbolcu verdikleri beyanatlarda, çekincelerini dile getirdi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'ye Marcelo müjdesi!

Almanya’da lig başlayacak ama...

0'dan 200'e Gol Makinesi: Robert Lewandowski

JK Yarışların başlatılması, hayatın normalleşmesinde toplumu rahatlatacaktır
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Almanya’da lig başlayacak ama...

Almanya’da lig başlayacak ama...

‘Nenad Bjelica adaylar arasında’

‘Nenad Bjelica adaylar arasında’

Almanya'da 36 kulüp otellere kapandı! Start bekleniyor...

Almanya'da 36 kulüp otellere kapandı! Start bekleniyor...

‘Eski düzene çabuk döneriz’

‘Eski düzene çabuk döneriz’

Sıradaki Haber