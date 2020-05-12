Almanya’da lig başlayacak ama...

ONUR DİNÇER

Avrupa’da futbol maçlarını yeniden başlatan ilk büyük ülke olmaya hazırlanan Almanya’yı zor bir süreç bekliyor. Bundesliga ve 2’de batma noktasına gelen kulüpleri kurtarmak adına futbol sezonunun başlaması tek seçenek olarak görülüyor.



Bu noktada hükümeti de ikna ederek 16 Mayıs’ta maçlara başlamak için resmi hazırlıklara başlasalar da, yaşanan gelişmeler, sürekli yeni çözümlere mecbur bırakıyor.



İşte Almanya’daki işleri zorlaştıran sıkıntılar şöyle:

- Ülkedeki bazı sağlıkçılar liglerin yeniden başlatılmasına yönelik çekincelerini dile getirdi.

- Emniyet birimleri, maçların seyircisiz oynanacak olmasına karşın, bu durumun riski sıfıra indirmeyeceğine ve güvenlikle ilgili sakıncaların devam edeceğine dikkat çekti.

- Yapılan bir kamuoyu yoklaması, futbolseverlerin sadece 3’te 1’inin seyircisiz olarak futbolun başlamasını desteklediğini ortaya koydu.

- İçlerinde Bayern Münih’ten isimlerin de olduğu birçok futbolcu verdikleri beyanatlarda, çekincelerini dile getirdi.

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