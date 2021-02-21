Almanya'da ortalık fena karıştı! Stadyumu bastılar...

Bundesliga'da oynadığı 22 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilen Schalke 04'te taraftarlar isyan etti.

22 maçta sadece 15 gol atma başarısı gösteren Mavi Beyazlılar kalesinde tam 56 gol görürken, toplamda 9 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Son olarak dün akşam oynanan Dortmund derbisinde alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından taraftarlar, maçın oynandığı stadı bastı.

Yüzleri maskeli olan bir grup taraftar, ellerinde meşaleler ve pankartlarla Veltins Arena'nın önüne gelerek eylemde bulundu ve stada girmeye çalıştı. Alman polisinin kısa sürede olay yerine gelerek gruba müdahale ettiği, taraftarların bir süre sonra stadın çevresinden ayrıldığı kaydedildi.