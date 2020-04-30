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30.04.2020 - 16:31 |

Almanya'da son karar 16 MayÄ±s

Almanya'da futbolun yeniden baÅŸlamasÄ± iÃ§in son gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda tarihler ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Gelecek hafta takÄ±mlarÄ±n testlere baÅŸlayacaÄŸÄ± ve Ã¼lkede 16 MayÄ±s'a kadar futbol oynanmayacaÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.Â

Celal Umut Eren/Skorer DÄ±ÅŸ Haberler

Avrupa'da futbola dÃ¶nmek iÃ§in hazÄ±rlÄ±klar yapan Almanya'da 16 MayÄ±s'a kadar maÃ§larÄ±n baÅŸlamasÄ± beklenmiyor.

Angela Merkel ve Almanya hÃ¼kÃ¼meti, Bundesliga baÅŸta olmak Ã¼zere futbola dÃ¶nÃ¼ÅŸ iÃ§in imkanlarÄ± ve tarihleri gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Buna gÃ¶re, Almanya'daki kulÃ¼plerin gelecek hafta takÄ±mlarÄ±na test yapmalarÄ± istendi. Bu nedenle 9 MayÄ±s'taki baÅŸlama planÄ± gerÃ§ekleÅŸmeyecek.

Testlerin yapÄ±lmasÄ± ve sonuÃ§larÄ±n alÄ±nmasÄ± nedeniyle de en az 16 MayÄ±s'a kadar maÃ§ yapÄ±lamayacak. 16 ya da 23 MayÄ±s, Almanya iÃ§in en kuvvetli ihtimaller olarak masada duruyor.Â 

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