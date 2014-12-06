Almanya'da Türk külübüne fair-play ödülü!

Almanya'da, yerel amatör futbol liginde (Kreisliga) mücadele eden Türkspor Mosbach Kulübü'ne "fair-play" ödülü verildi. Dresden kentinde Almanya Hygiene Müzesin'de düzenlenen törende, sahalarda gösterdiği örnek davranışdan dolayı "Fair-play" ödülüne layık görülen Türkspor Mosbach Kulübü Başkanı Cengiz Çelik ve takımın kaptanı Cihan İnal, ödülü Almanya Olimpiyat Komitesi (DOSB) Başkanı Alfons Hörmann ve Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'nin elinden aldı.

Başkan Cengiz Çelik, törenden sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ödülün külüp için gurur verici olduğunu belirterek, "İnşallah gençlerimiz için iyi bir örnek oluruz. Almanya'da bir Türk kulübünün fair-play ödülü kazanması bizim için gerçekten gurur verici" dedi. Gençler için örnek olmanın önemine değinen Çelik, sporda ön planda fair-play düşüncesinin olması gerektiğini vurguladı. Çelik, bu ödülle birlikte artık Türkspor Mosbach kulübünün sorunlarının yerel yönetim tarafından çözülmesini ümit ettiklerini belirterek, antrenman yapacakları kendi sahalarının bulunmadığını ifade etti.

Törene katılan Türkspor Mosbach kulübünün ikinci Başkanı Mehmet İlkin de ödülü aldıklarından dolayı mutluluğunu dile getirerek, "Almanya'da amatör kümede oynayan bir Türk takımının bu ödüle layık görülmesi bizim için gurur verici" dedi. Bundan sonra sadece futbolda değil, sosyal faaliyetlere daha fazla yoğunlaşmak istediklerini ifade eden İlkin, Türk gençlerine öncülük yaparak onlara iyi bir gelecek sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Antrenman yapma şartlarının çok ağır olmasından şikayet eden İlkin, başka bir takımın sahasında antrenman yaptıklarından dolayı diğer takımların antrenmanı bıraktığı saatlerde Türkspor Mosbach takımının antrenmana başladığını, ayrıca bu sorundan dolayı maçlarının çoğu zaman ertelendiğini söyledi. İlkin, bu fair-play ödülünden sonra yetkililerin bu sorunları görerek kendilerine destek olmalarını istedi.

"Hem Türkiye, hem de Almanya için güzel güzel sinyal"

DOSB Başkanı Hörmann da Türkspor Mosbach'ın bu ödülü hak ettiğini belirterek, bunun aynı zamanda Almanya'da bir Türk kulübünün bu ödülü kazanmasının "iki ülke için güzel bir sinyal olduğunu" ifade etti. Hörmann, sporun birleştirici gücünün burada da görüldüğünü söyleyerek, bu ödülün hem Türkiye hem de Almanya için güzel olduğunu kaydetti.

Bakan Maiziere de Türkspor Mosbach Kulübü'nün bu şekilde fair-play ödülünu kazanmasının güzel bir hikaye olduğunu belirterek, ödülü hak etmeye götüren konunun kulübün yöneticilerin kararından kaynaklanmasının bu hikayeyi önemli kıldığını söyledi. Fair-play düşüncesinin ön planda olması gerektiğini ifade eden Maiziere "Bu hikayeden film de çevrilebilir" ifadesini kullandı.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Baden Bölgesi'nde Kreisliga adlı amatör liginde mücadele eden Türkspor Mosbach, 2013'ün Aralık ayında sahasında VfB Breitenbronn takımıyla karşılaşacaktı. Ancak rakip takımın 8 futbolcusu hastalandı. Rakip takımın maça çıkmaması durumunda Türk ekibi, karşılaşmayı hükmen kazanacaktı. Türk külübünün yöneticileri "masada maçı kazanmak" yerine karşılaşmayı ileri bir tarihe erteleterek örnek bir davranış sergilediği ifade edildi.

Geçen sezon şampiyonluk için mücadele eden Türk takımı martta VfB Breitenbronn ile oynanan karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Sezon sonunda ise 2 puan farkla şampiyonluğu kaçıran Türkspor Mosbach, böylelikle bir üst lige çıkma fırsatını da yitirmiş oldu.

Türk Kulübü'nün bu örnek davranışı önce Baden Futbol Federasyonu tarafından daha sonra Almanya genelinde "fair play" ödülü ile ödüllendirildi. Almanya "fair-play ödülü, Federal İçişleri Bakanlığı, Almanya Olimpiyat Komitesi (DOSB) ve Almanya Spor Gazetecileri Birliği (VDS) tarafından, futbolda fair play için örnek olan takımlara, kişilere veya inisiyatiflere veriliyor.