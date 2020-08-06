Almanya’da yeni taraftar dönemi

Almanya’da taraftar uygulaması resmen başlıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz tamamlanan 2019-20 sezonu sonrasında Almanya Futbol Federasyonu ve kulüpler ortaklaşa bir karar aldı.

Buna göre, 2020-21 sezonunda statlarda belirli sayıda taraftar olacak. Bazı kurallar getirilen Almanya’da özel uygulamalar olacak. Ayakta taraftar alınan bölümler boş kalmaya devam edecek. Ayrıca deplasman taraftarı alınmayacak. Sosyal mesafe kurallarına göre koltuklar belirlenecek. Alkol satışı da yapılmayacak.

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