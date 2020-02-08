Almanya'dan Türkiye'ye mektup! Kendi evinizdeymiş gibi

Türkiye, Euro 2020’ye (Avrupa Futbol Şampiyonası) Almanya’da hazırlanma kararı aldı, Alman Futbol Federasyonu da bundan memnun kaldı. Üstelik Almanya Futbol Federasyonu, TFF Başkanı Nihat Özdemir’e bir mektup göndererek, yardım konusunda ellerinden geleni yapacaklarını ortaya koydu.

Alman Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller, genel sekreter Dr. Friedrich Curtius ve DFB Euro GmbH Genel Müdürü Philipp Lahm imzasıyla üstelik Türkçe olarak gönderilen mektupta şu ifadeler yer aldı:



UEFA EURO 2020 için kamp yeriniz olarak Almanya’yı tercih ettiğiniz için çok hoşnut ve müteşekkiriz. Ev sahibi olarak sizin ve sayısız taraftarın konaklaması konusunda sizlere eşlik ederek, unutulmaz zamanlar geçirmeniz için büyük bir zevkle destek vermek üzere önemli bir görev üstlenmiş olacağız. Turnuva boyunca rahat etmeniz için elimizden geleni yapacağımızı temin ederiz. Sizler burada sadece misafir değil, kendi evinizdeymiş gibi olacaksınız.”

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na da ev sahipliği yapacak olan Almanya, bu konuda da hatırlatmada bulunarak, “Ümit ederiz ki dört sene sonra da aynı güzel duygularla yeniden gelirsiniz. Zira biz 2020’den daha ileriye bakıyoruz. 2025 yılında EURO’nun organizatörü olarak kıtanın en iyi oyuncularını ve takımlarını ağırlayacağız. Sizin bu turnuva için başvuru işlemlerinde spor ve adil rekabet yönünden iyi bir partner olduğunuzu unutmadık. Bunu takdir ettiğimizden şüpheniz olmasın” ifadeleri kullanıldı.



Mektubun son bölümünde ise, “Sizlere Münih yolculuğunda ve bunun dışında EURO 2024’e kadar destek olabilir ve size refakat edebiliriz. Lütfen her zaman bizimle irtibata geçiniz. Varışınızda da sizleri memnuniyetle karşılayacağız. Sizlere EURO 2020 için iyi ve başarılı planlamalar dileriz. Almanya’da görüşmek üzere” dendi.