Almanya'nın en iyileri Löw ve Neuer!

Alman Kicker dergisi tarafından her yıl düzenlenen seçimlerde bu yıl birinci gelen Neuer, 2011 yılının ardından ikinci kez yılın futbolcusu unvanına layık görüldü. Alman Milli Takımı'nın da filesini koruyan Neuer, oylamaya katılan 701 spor muhabiri ve yazarının 144'ünün oyunu aldı.

Oylamada Neuer'i, Borussia Dortmund'da forma giyen Marco Reus 135 oyla takip ederken, Bayern Münihli oyuncu Thomas Müller de 105 oyla üçüncü oldu.

Alman futbol otoriteleri, "yılın teknik direktörü" olarak ise Almanya Milli Takım Takım Teknik Direktörü Joachim Löw'ü seçti.

Almanya'ya FIFA 2014 Dünya Kupası'nı kazandıran Löw, 701 spor muhabiri ve yazarın 248'inin oyunu alırken, kariyerinde ilk kez bu unvana layık görülmüş oldu.

Oylamada Löw'ü, FC Augsburg teknik direktörü Markus Weinzierl 152 oyla takip etti. Bayern Münih Teknik Direktörü Pep Guardiola ise 89 oyla üçüncü sırada yer aldı.

"Yılın kadın futbolcusu" ünvanı ise Wolfsburg'da forma giyen Alexandra Popp'un oldu.

-"Seçime ayrı bir anlam katıyor"

FIFA 2014 Dünya Kupası'nda yaptığı kurtarışlarla Almanya'nın şampiyon olmasında büyük katkısı bulunan Neuer yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirtirken, "Bu yıl Dünya Şampiyonu olduk, bu da bu seçime ayrı bir anlam katıyor" ifadelerini kullandı.

Milli Takım Takım Teknik Direktörü olarak sözleşmesi 2016'ya kadar uzatılan Löw ise "Bu benim için büyük bir onur ve teknik direktörlük kariyerimde çok özel bir an" değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Kupası'nı bir ekip olarak kazandıklarını vurgulayan Löw, "Bu unvanı bir temsilci olarak tüm takım adına alıyorum" ifadelerini kullandı.