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17.06.2018 - 20:30 | | Skorer

Almanya'yı bekleyen büyük tehlike!

Son Dünya Kupası şampiyonu Almanya, Rusya'da düzenlenen turnuvaya Meksika yenilgisiyle başladı. Almanya gruptan birinci çıkma hesapları yaparken Brezilya tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Almanya'yı bekleyen büyük tehlike!
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2018 Dünya Kupası'na son şampiyon Almanya, Meksika'ya 1-0 yenilerek başladı. Turnavanın favorilerinden Panzerler, Brezilya tehlikeis ile karşı karşıya kaldı.

Dünya Kupası E grubunda Brezilya lider, F grubunda ise Almanya ikinci çıkarsa Dünya Kupası Son 16 turunda 7-1'in rövanşı oynanacak.

Almanya F Grubu'nda 2. maçını İsveç ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 23 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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