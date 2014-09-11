Almanya'yı karıştıran aşk iddiası! Schweinsteiger ve Ivanovic...

New York moda haftası için Amerika’ya giden Bastian Schweinsteiger, Manhattan’da dünyaca ünlü tenis yıldızlarından Ana Ivanovic ile el ele görüntülendi.



Bild gazetesinin ortaya çıkardığı yasak aşk hakkında sorulara cevap vermekten kaçınan Schweinsteiger, “Benim özel hayatım kimseyi ilgilendirmez” diye konuştu.



ABD Açık Tenis Turnuvası’nda ikinci turda elenen Ivanovic’in Schweinsteiger’i beklemek için ülkesine dönmediği iddia edildi.



Hatırlanacağı üzere Ivanovic, ALS hastalarına destek vermek için Ice Bucket Challenge etkinliğine dahil olmuş ve Federer ile birlikte Schweinsteiger’e meydan okumuştu.



Yasak aşkın ortaya çıkmasının ardından Schweinsteiger’ın kız arkadaşı Sarah Brandner’in vereceği tepki de merak konusu oldu.



Uzun zamandır birlikte olan Schweinsteiger – Brandner çiftinin evlenmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

(Amk)