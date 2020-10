Almeida’dan İskoçlara: ‘İşiniz zor, en iyi futbolunuzu oynayın’

ONUR DİNÇER/ SKORER DIŞ HABERLER

Eski Beşiktaşlı Hugo Almeida, UEFA Avrupa Ligi play off turunda bu akşam oynanacak Glasgow Rangers-Galatasaray maçını yorumladı. Aktif futbolculuk hayatını geçtiğimiz aylarda sonlandıran Portekizli isim, İskoç basınına verdiği mülakatta mavi-beyazlıların işinin kolay olmadığını söyledi.



‘Galatasaray’a karşı oynamak her zaman zordur’



Rangers kalecisi McGregor ile Beşiktaş’ta birlikte forma giydiklerini belirten Almeida “O sezon Galatasaray’ı yenmeyi başaramadık ve şampiyon olarak bizi üzdüler. Galatasaray’a karşı oynamak her zaman zordur. Rangers’ın turu geçmek için en iyi futbolunu sahaya koyması gerekir” dedi.



‘McGregor bu akşamki maçta parlayacaktır’



Eski takım arkadaşına yine de güvendiğini ve Galatasaray karşısında iyi bir oyun sergileyeceğine inandığını dile getiren Hugo Almeida “McGregor çok iyi bir kaleci. Çelikten sinirleri vardır. Şutları kurtarmakta üstüne yoktur ve son derece cesurdur. Kaybetmekten hoşlanmaz ve büyük maçları sever. Bu akşamki maçta parlayacaktır” diye konuştu.



‘Acaba Türk futbolcular anlıyor muydu?’



Allan McGregor’un Beşiktaş’taki döneminden kendisini eleştirecek bir yönü bulunduğunu da dile getiren Almeida “Sahada sürekli konuşuyor, çok fazla diyaloğa giriyordu. Ancak Türk futbolcular kendisini anlıyor muydu, bundan emin değilim” dedi. İskoç kaleci Galatasaray’ın Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ettiği 2012-13 sezonundaki maçta Emre Çolak ve Albert Riera’nın gollerini kalesinde görmüştü.